Twice, GFriend, BlackPink… được đánh giá là những gương mặt xuất sắc nhất, xứng đáng kế thừa thành công của lứa thần tượng thế hệ thứ 2 như SNSD, Wonder Girls.

SNSD đang đứng trước bờ vực tan rã sau khi 3 thành viên Sooyoung, Tiffany và Seohyun quyết định rời khỏi công ty. Sự tan rã của SNSD sẽ đặt dấu chấm hết cho thế hệ thần tượng nữ thứ 2 của Kpop. Trước đó, Wonder Girls, 2NE1, Kara, những đại diện thành công nhất của thế hệ này đều đã tan rã. Và đây là cơ hội thuận lợi để lớp đàn em bứt phá. Trong đó, Twice, GFriend, BlackPink… được đánh giá là những gương mặt xuất sắc nhất, xứng đáng kế thừa thành công của đàn chị. Đặc biệt, những nhóm nhạc này có nhiều điểm tương đồng so với thế hệ đi trước.

Trong đó, ngay khi ra mắt, Twice với đội hình 9 thành viên đã khiến công chúng liên tưởng tới SNSD. Tiếp đó, việc liên tiếp lập kỷ lục về mảng nhạc số, YouTube và đặc biệt là thành tích album khiến 9 cô gái thường xuyên được đặt lên bàn cân so sánh với nhóm nhạc nhà SM. Với mini album Signal phát hành tháng 5, Twice đã trở thành nhóm nữ bán nhiều album nhất trong ngày đầu tiên (42.000 bản). Trước đó, “con cưng” nhà JYP liên tiếp đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc nhờ hit Cheer Up, TT, Knock Knock…

Trong khi Twice được xem như bản sao của SNSD thì BlackPink có nhiều điểm tương đồng với 2NE1, bao gồm việc cả 2 cùng trực thuộc công ty YG và có 4 thành viên. Khi BlackPink mới ra mắt, công chúng đánh giá điểm khác biệt duy nhất giữa nhóm với đàn chị cùng công ty chính là ngoại hình. Nếu BlackPink có 4 thành viên đều xinh đẹp thì 2NE1 hoàn toàn ngược lại.

Như tên gọi của nhóm với sự pha trộn giữa 2 màu sắc đối lập là đen – hồng, âm nhạc của BlackPink vừa cá tính, mạnh mẽ nhưng có sự dịu dàng, nữ tính. Đó là yếu tố giúp nhóm trở nên khác biệt trên thị trường âm nhạc. Sau Whistle, Playing With Fire, ca khúc mới nhất là As If It's Your Last của BlackPink tiếp tục được công chúng đón nhận. Bài hát này nằm trong top 10 bảng xếp hạng Melon 10 tuần liên tiếp, thành tích này thậm chí cao hơn cả Knock Knock (Twice) và Really Really (Winner).

Cũng đứng 10 tuần trong bảng xếp hạng Melon, dù vấp phải sự cạnh tranh của SNSD, EXO, Winner còn có Red Velvet. Thời gian qua, ca khúc Red Flavor của Red Velvet liên tục phủ sóng tại Hàn Quốc. Red Flavor thậm chí được đánh giá là bài hát thành công nhất của nhóm nhạc nhà SM sau hơn 3 năm ra mắt.

Xuất thân từ công ty giải trí lớn là SM, Red Velvet có lợi thế trong việc tiếp cận khán giả. Thêm đó, cả 5 thành viên đều xinh đẹp khiến lượng fan của nhóm nhanh chóng tăng lên. Tuy chưa thể đạt thành tích cao như đàn chị cùng công ty là SNSD nhưng Red Velvet đã có bước khởi đầu thuận lợi để nhanh chóng đạt được kỳ vọng mà SM đề ra.

Hai ca khúc gần đây của GFriend là Summer Rain và Love Whisper không đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng, đồng thời khiến danh tiếng của nhóm giảm nhiệt so với thời gian trước. Tuy nhiên, GFriend vẫn là gương mặt sáng giá trong lứa thần tượng thứ 4.

Xuất thân từ công ty nhỏ, ít tiếng tăm, thế nhưng GFriend nhanh chóng trở nên nổi tiếng với âm nhạc trẻ trung, năng động, gợi nhớ phong cách mà các nhóm nhạc nữ thế hệ đầu tiên theo đuổi. Tính tới hiện tại, Me Gustas Tu, Rough là 2 ca khúc thành công nhất của nhóm. Thậm chí, họ từng vượt SNSD, A Pink để lập kỷ lục nhóm nữ giành nhiều cúp chiến thắng nhất trong khoảng thời gian 1 năm (23 cúp).

Sistar, nhóm nhạc được mệnh danh “Nữ hoàng nhạc số” đã tan rã vào tháng 5. Thông tin này khiến công chúng không khỏi tiếc nuối bởi nhóm đã gắn liền với những ca khúc mùa hè bắt tai và hợp thị hiếu khán giả. Đặc biệt, giọng hát của các thành viên luôn được đánh giá cao nhất trong số thần tượng thế hệ thứ 3. Tuy nhiên, chỗ trống của Sistar có lẽ sẽ sớm được thay thế bởi đàn em cũng có kỹ năng thanh nhạc xuất sắc, đó chính là Mamamoo.

So với Twice, BlackPink, Mamamoo hoàn toàn lép vế về khoản ngoại hình. Tuy nhiên, nhờ chất giọng khỏe khoắn, thậm chí tốt nhất trong số các thần tượng ra mắt gần đây, Mamamoo luôn được công chúng ưu ái. Các ca khúc của nhóm như You're the Best, Yes I Am… đạt vị trí cao trên bảng xếp hạng âm nhạc.

