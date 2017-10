Với chiều cao khiêm tốn, các chị em nên lựa chọn những tay ga có độ cao yên vừa phải dưới 760mm để dễ dàng điều khiển và an toàn trong quá trình di chuyển

Theo số liệu mới nhất năm 2017, chiều cao trung bình của nữ thanh niên Việt Nam là 153cm, thấp hơn 10,7cm so với tiêu chuẩn của WHO. Điều này có nghĩa là phần lớn các chị em phụ nữ tại Việt Nam là thấp bé so với phụ nữ của thế giới.

Tuy nhiên, các hãng sản xuất xe máy - phương tiện di chuyển phổ biến tại Việt Nam lại dường như ít để ý đến vấn đề này. Với chiều cao 153cm thì khoảng cách bàn chân tới mông (phần ngồi trên yên xe) rơi vào khỏang 750 - 760mm.

Trong khi đó, thiết kế hầu hết các dòng xe máy tay ga cho chị em phụ nữ lại thường khá là cao, tới trên 790mm đối với Honda SH, hoặc Piaggio Beverly, Yamaha Grande, hầu hết cá xe tay ga phổ biến như Honda Lead, Piaggio Zip, Honda AirBlade, Piaggio Liberty...thì cao trên 760mm, điều này tạo khá nhiều khó khăn cho chị em khi di chuyển trên đường, đặc biệt là mỗi lần dừng xe chờ đèn đỏ.

Chính vì thế, để an toàn và tạo tư thế ngồi xe đẹp nhất, các chị em đặc biệt là những cô nàng nấm lùn dưới 1m55 nên chọn những mẫu xe tay ga nhỏ nhẹ, dễ điều khiển. Có khá nhiều các mẫu xe nhỏ, nhưng kiểu dáng và thiết kế cũng rất hiện đại và đẹp mắt cho bạn lựa chọn, dưới đây là một số mẫu xe:

1. Piaggio Fly

Piaggio Fly là tay ga cao cấp cho các cô nàng nấm lùn

Chiều cao yên: 760mm

Khối lượng khô: 120 kg

Giá tham khảo: 42 triệu đồng

2. Yamaha Nozza 2015

Mặc dù không còn được sản xuất nhưng bạn vẫn mua được những chiếc Nozza còn khá mới

Chiều cao yên: 755mm

Khối lượng: 87 kg

Giá tham khảo: 29 triệu đồng

3. Honda Vision

Vision là chiếc tay ga phù hợp với khá nhiều chị em phụ nữ về cả kiểu dáng lẫn giá tiền

Chiều cao yên: 750mm

Khối lượng: 99kg

Giá tham khảo: 32 triệu đồng

4. Kymco Many S 125

Kymco Many 125 mang kiểu dáng cổ điển

Chiều cao yên: 750mmKhối lượng: 114kgGiá tham khảo: 25,5 triệu đồng

5. Các dòng tay ga 50cc

Tất cả các dòng xe tay ga 50 phân khối trên thị trường đều có kích thước khá nhỏ bé, vưới độ cao yên dưới 760mm, đồng thời nhẹ và khi điều khiển những chiếc tay ga này, các chị em cũng không cần phải có bằng lái A1 như quy định đối với các dòng xe máy khác.

Dưới đây là một số mẫu tay ga 50cc nhỏ bé, siêu chất cho các chị em nấm lùn

Honda Giorno Crea cổ điển

Honda Crea Scoopy

Hay xe tay ga Kymco Candy 50 cho các nữ sinh