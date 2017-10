Từ cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam đến The Face và giờ là The Look, sự tự tin cùng lý trí mạnh mẽ luôn giúp Phạm Hương ghi dấu ấn với vô số khoảnh khắc không thể nào quên.

Được công chúng ưu ái gọi là “Hoa hậu quốc dân” nhưng Phạm Hương lại tạo dấu ấn tại The Face - Gương mặt thương hiệu mùa 1 với hình ảnh quyết liệt, dữ dội chứ không hề “thân thiện”, yêu kiều. Thật ra chủ nhân vương miện Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2015 luôn mạnh mẽ, quyết liệt như thế trong suốt hành trình tỏa sáng của mình. Và cũng chính sự mạnh mẽ ấy đã tạo nên một Phạm Hương có đầy những khoảnh khắc đáng nhớ “đi vào lịch sử”.

Đăng quang Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2015: Như một giấc mơ

Khoảnh khắc lịch sử này đã giúp Phạm Hương bước sang trang mới của cuộc đời mình.

Trước khi trở thành người kế vị Thùy Lâm với danh hiệu Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam, Phạm Hương đã từng chinh chiến tại rất nhiều cuộc thi, chương trình tìm kiếm người mẫu lẫn đấu trường nhan sắc. Ít ai biết, Phạm Hương từng đại diện Việt Nam và giành giải Á hậu 1 tại cuộc thi Miss World Sport 2014 được tổ chức tại Nga. Tuy nhiên, chỉ khi tiếp tục tìm kiếm cơ hội ở Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2015, cái tên “Phạm Thị Hương” mới bắt đầu “tạo bão”.

Phạm Hương từng giành giải Á hậu 1 - Hoa hậu thể thao thế giới tại Nga.

Sức hút khó cưỡng của Phạm Hương đến từ cả tố chất lẫn kinh nghiệm và sự khổ luyện.

Cùng với Nam Em, Nguyễn Loan, Lệ Hằng, Phạm Hương là cái tên luôn được chú ý và “săn đón” xuyên suốt cuộc thi. Từ thần thái “ngôi sao” đến phần trả lời ứng xử thuyết phục, bao giờ “thí sinh 120” cũng thể hiện rõ mình có đủ cả nhan sắc và bản lĩnh để “gánh” sức nặng của chiếc vương miện. Khoảnh khắc Phạm Hương mải miết ngước nhìn lên cao trong phút đăng quang như đã dự báo trước cánh cửa danh vọng cuối cùng đã mở ra như một giấc mơ với cô gái kiên trì và quyết liệt.

Phần trả lời ứng xử thuyết phục đúng “chất” Phạm Hương.

Tân hoa hậu đã ngẩng cao đầu trong suốt thời khắc vinh quang ấy.

“Hương Phạm - Twenty Four - Vietnam”

Khoảnh khắc Phạm Hương “đăng quang” trong lòng khán giả.

Không có sự may mắn nào, sự tỏa sáng của Phạm Hương tại Miss Universe 2015 đến từ sự chuyên nghiệp, thần thái tự tin, rạng rỡ và tố chất tiềm tàng đã được tháng năm tôi luyện. Đã có quá trình chuẩn bị chu đáo nhưng nếu không có đủ bản lĩnh và nghị lực, chắc chắn Phạm Hương đã không thể khiến hình ảnh đại diện Việt Nam rạng rỡ đến thế chỉ với những ly mì tôm, với sự mệt mỏi, bệnh đau mắt, việc tự make-up, tự kéo vali thi đấu trên đất Mỹ.

Ít có đại diện nhan sắc nào khiến công chúng Việt Nam hài lòng như Phạm Hương.

Những hình ảnh đã đi về “lịch sử” nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế.

Hành trình của Phạm Hương tại Miss Universe 2015.

Nàng hoa hậu “quyết không thân thiện” tại The Face - Gương mặt thương hiệu

Phạm Hương - Huấn luyện viên The Face 2016.

Hồ Ngọc Hà “mất hồn” vì Phạm Hương đầy tự tin và quyết liệt.

Còn nhớ, có không ít khán giả yêu thích Phạm Hương đã ngỡ ngàng và “sụp đổ” sau tập 1 The Face - Gương mặt thương hiệu. Sự tự tin và khát khao chiến thắng mạnh mẽ đã khiến Phạm Hương “bất chấp” cả hình tượng quá long lanh trong lòng khán giả. Đương kim Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam đem vương miện “chiêu dụ” thí sinh, không ngại nhận xét thẳng thắn hay “chặt chém” cùng Hồ Ngọc Hà và Lan Khuê đều là những khoảnh khắc khó quên đối với các fan của The Face.

Bên cạnh những khoảnh khắc “thần thánh” này…

… sự bình tĩnh đến từ lý trí kiên định khiến khán giả vừa “sợ” vừa yêu.

Sau hàng loạt tình tiết “gây sóng gió” như màn thị phạm căng thẳng (tập 3), “năn nỉ” đàn chị Hồ Ngọc Hà giữ lại An Nguy (tập 4), “dọa” loại Diệp Linh Châu vì “phá vỡ luật chơi của chị” (tập 5), Phạm Hương cũng trở thành HLV “gây bão” khi cứng rắn “loại sạch” thí sinh của đội Lan Khuê. Khán giả có thể không nhớ Mai Ngô đã nói gì khi bị loại trong tập 9 nhưng chẳng ai quên được sự bình tĩnh đầy lý trí của Phạm Hương cùng những câu nói đã thành “huyền thoại”: “Tôi không muốn một chiến thắng quá dễ dàng. Chiến thắng khó khăn mới là chiến thắng vui”, “The Face không có chỗ cho hoa hậu thân thiện”, “Chị nợ em 3 lần rồi nhé”…

Phạm Hương - HLV liều lĩnh loại đi người tốt nhất để bảo vệ học trò.

Phạm Hương - HLV hiểu rõ “The Face không có chỗ cho hoa hậu thân thiện”.

Tuy nhiên, không thể không nhắc đến sự tận tâm, cầu toàn và bảo bọc mà Phạm Hương đã dành cho các học trò. Cũng giống như việc chen hàng để có được vị trí đẹp tại Miss Universe 2015, thành công và dấu ấn của Phạm Hương tại The Face đôi khi phải “đánh đổi” với một chút “sụp đổ” hình tượng và những phản ứng trái chiều. Nói là phản ứng trái chiều bởi vẫn có những khán giả cảm thấy thích thú, ủng hộ Phạm Hương bởi sự lý trí và quyết liệt mà ít có hoa hậu nào dám thể hiện trước công chúng.

Và một Phạm Hương khác dành cho The Look - Vẻ đẹp thương hiệu

Từ những ngày ghi hình đầu tiên, HLV Phạm Hương đã “hé lộ” The Look - Vẻ đẹp thương hiệu 2017 sẽ có nhiều “dấu ấn - thu hút” khác biệt. Tuy nhiên, liệu Phạm Hương có đủ xúc cảm để không “lặp lại chính mình”, có đủ mới mẻ để khán giả được thấy một Phạm Hương thật khác tại sân chơi The Look? Rõ ràng, cái tên Phạm Hương chưa bao giờ hết mang dấu ấn và thôi thu hút nhưng sự trở lại với vai trò HLV lần này của “Hương tổng” không hẳn là chỉ toàn thuận lợi.

Nhiều ý kiến cho rằng sau mùa 1 The Face với quá nhiều “gạch đá”, Phạm Hương của The Look sẽ “thân thiện” lại để gây bất ngờ và chiều lòng khán giả. Tuy nhiên, như ngôi vị Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam sắp tìm được kế vị, Phạm Hương cũng chẳng còn là “người mới” ở truyền hình thực tế để buộc mình phải thay đổi bản thân “vừa vặn” với ý muốn của khán giả. Phạm Hương có quyền lựa chọn vai “cường nữ” hay “thục nữ” vì đơn giản: cả vị thế và tâm thế của Phạm Hương, hôm nay đã khác.

Lời kết

Có thể đoán trước một phần sự trở lại của Phạm Hương tại The Look - Vẻ đẹp thương hiệu 2017: vẫn sẽ là vị HLV xinh đẹp, phong cách thời thượng, ăn nói trôi chảy và luôn luôn nắm rõ “luật chơi” để chạm tay vào chiến thắng. Phần còn lại, chắc chắn khán giả phải đón xem để biết Phạm Hương làm nên “khoảnh khắc lịch sử” gì ở The Look. Bởi vì Phạm Hương hay các show thực tế, có bao giờ thôi khiến công chúng bất ngờ đâu!

Ngọc Tâm