Khoảnh khắc say xỉn, mất kiểm soát của nhiều ngôi sao đình đám V-biz không chỉ khiến bản thân họ cảm thấy ngại ngùng mỗi khi nhìn lại mà người hâm mộ cũng thất vọng.

Là người của công chúng nên nhất cử nhất động của những người nghệ sĩ đều được dư luận dành sự quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên, không phải lúc nào các nghệ sĩ cũng giữ được hình ảnh đẹp long lanh khi xuất hiện mà rất nhiều lần, khoảnh khắc say xỉn của họ bị lọt vào ống kính của các tay săn ảnh hoặc người hâm mộ chụp lại.

Có thể nói, đây là những khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất của các ngôi sao đình đám V-biz mà chắc hẳn họ cũng không bao giờ muốn nhìn lại dù chỉ một lần. Cũng vì mải mê chè chén say sưa không làm chủ được hành vi nên một số sao Việt vướng phải nhiều hệ lụy ồn ào, khiến hình ảnh của họ bị giảm sút nghiêm trọng trong mắt công chúng.

Ngọc Trinh

Nổi tiếng là mỹ nhân rất thoải mái thể hiện tính cách thật trước công chúng nên việc bắt gặp cô say rượu không phải là chuyện quá lạ lẫm.

Tối 5/10 vừa qua, Ngọc Trinh và tình mới của Lâm Vinh Hải - người mẫu Linh Chi đã cùng nhau tham dự tiệc sinh nhật một người anh thâ thiết. Tại đây, vì gặp gỡ nhiều bạn bè nên hai người đẹp không ngại uống khá nhiều rượu. Trong đoạn clip livestream với khán giả, Ngọc Trinh thú nhận cô đã bị say vì quá chén và thoải mái cười đùa với Linh Chi.

Mặc dù không có bất cứ hành động phản cảm hay câu nói thiếu kiểm soát nào nhưng điều này cũng khiến công chúng dành sự quan tâm lớn.

Linh Chi và Ngọc Trinh vừa livestream giao lưu với khán giả, vừa thoải mái ăn nhậu.

Hai người đẹp vô tư đùa giỡn và thừa nhận đã say, mặc dù không có hành động mất kiểm soát nào.

Vào giữa tháng 7/2017, trong chuyến du lịch ở Phú Quốc cùng bạn bè, Ngọc Trinh cũng quay clip giao lưu trực tiếp với người hâm mộ khi cùng ê-kíp ăn nhậu ở một nhà hàng. Đây cũng là khoảnh khắc Ngọc Trinh vô tư nhất, đánh mất hoàn toàn hình ảnh đẹp lung linh mà khán giả vẫn thấy trong từng shoot hình bao lâu nay.

Trong chuyến đi chơi tại Phú Quốc với bạn bè, Ngọc Trinh cũng từng công khai loạt khoảnh khắc kém đẹp khi say xỉn như thế này.

Hoàng Tôn

Đầu tháng 10/2017, hình ảnh được cho là của nam ca sĩ trẻ Hoàng Tôn đang trong tình trạng thiếu tỉnh táo, ôm gái lạ tại trụ sở công an được lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Qua hình ảnh cho thấy, người được cho là Hoàng Tôn có vẻ đang say xỉn, nhắm nghiền mắt không ý thức được những gì xung quanh nhưng vẫn vô tư ôm ấp cô gái mặc áo trắng, ngủ gật trên ghế. Bên cạnh là một cặp trai gái cũng đang trong tình trạng như vậy.

Hình ảnh được cho là Hoàng Tôn đang ôm gái lạ ngay tại trụ sở công an khi bị say xỉn.

Theo nguồn tin tiết lộ, nam ca sĩ đã say xỉn trên bar và bị công an đưa về trụ sở để làm việc. Vụ việc càng có cơ sở khi trang phục của người đàn ông say xỉn trong bức ảnh hoàn toàn trùng khớp với khoảnh khắc của nam ca sĩ trong video trên bar được đăng tải rạng sáng 3/10.

Trước khi hình ảnh say xỉn được lan truyền trên mạng xã hội, Hoàng Tôn đã có khoảnh khắc vui đùa cùng bạn bè trong quán bar.

Trước sự việc này, Hoàng Tôn từ chối trả lời mọi câu hỏi của báo chí nhưng đông đảo khán giả vẫn khẳng định người con trai trong bức hình chính là giọng ca Em không quay về.

Hoa hậu Việt Nam 2014 - Nguyễn Cao Kỳ Duyên

Tháng 7/2016, một người dùng mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh được cho là của Kỳ Duyên đang trong tình trạng say xỉn tại phố Bùi Viện, Quận 1, TP.HCM. Mặc dù bức ảnh được chụp khá mờ nhưng không khó để nhận ra gương mặt phờ phạc của người đang say rượu. Người đăng tải bức ảnh này còn viết: “Đã có một lần thấy cô xỉn say ở Bùi Viện từng gửi lên báo chí mà bị ém rồi”. Đáng nói là chỉ cách đó một ngày, Kỳ Duyên đã bị bắt gặp đang hút thuốc lá tại một quán cà phê khi đi chơi với bạn.

Người con gái trong bức ảnh được cho là Hoa hậu Kỳ Duyên tại một quán bar ở Quận 1, TP.HCM.

Hoa hậu Việt Nam 2014 ngồi ăn nhậu cùng bạn bè và không kiểm soát được bản thân khi quá chén.

Những hình ảnh kém đẹp này của Hoa hậu Việt Nam 2014 đã khiến sự nghiệp cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng khiến Kỳ Duyên phải ở ẩn một thời gian. Đặc biệt, Kỳ Duyên còn phải nhận án phạt từ BTC Hoa hậu Việt Nam, không được xuất hiện trong đêm Chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 để trao lại vương miện cho Tân Hoa hậu như thường lệ.

Trường Giang

Tối 18/9/2017, đoạn clip ghi lại cảnh được cho là của Trường Giangđang cãi vã với một người sau vụ va chạm giao thông được đăng tải lên mạng xã hội.

Theo nội dung đoạn clip, người ghi hình cho rằng Trường Giang trong lúc say xỉn đã đụng nát đuôi xe của anh ta. Nhưng Trường Giang thì bảo mình không đụng xe. Khi thấy người kia quay clip lại, Trường Giang thẳng thắn: "Tôi không sai. Đừng nghĩ tôi là nghệ sĩ thì sợ bị quay hình. Luật pháp sẽ bảo vệ tôi". Sau đó, giữa hai bên liên tục lời qua tiếng lại. Theo đoạn clip thì tại hiện trường còn có cả công an.

Hình ảnh Trường Giang lớn tiếng trong vụ va chạm xe hơi được chụp lại từ clip.

Bên cạnh đó, sau vụ va chạm, Trường Giang cũng được cảnh sát giao thông tiến hành kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả cho thấy nồng độ cồn trong cơ thể Trường Giang là 946, vượt quá mức cho phép.

Về phía Trường Giang, anh giữ thái độ im lặng và không có bất cứ câu trả lời nào liên quan tới sự việc này. Bên cạnh đó, một đoạn clip thứ hai ghi lại toàn bộ sự việc Trường Giang say xỉn gây tai nạn xe hơi được đăng tải cũng cho thấy nam danh hài đã lấy lại bình tĩnh, đứng im khi bị người khác công kích. Tuy nhiên, không thể phủ nhận việc anh lớn tiếng tại thời điểm xảy ra va chạm đã nhận về khá nhiều phản hồi tiêu cực từ dư luận.

Võ Hoàng Yến

Đầu năm 2015, những hình ảnh nhạy cảm trong lúc đang say xỉn bên bàn nhậu của Võ Hoàng Yến bị lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

Võ Hoàng Yến phờ phạc bên cạnh bàn nhậu.

Hình ảnh nữ siêu mẫu bên cạnh làn khói trắng.

Hình ảnh kém đẹp của Võ Hoàng Yến khi say xỉn.

Trước nghi vấn "đập đá" mà khán giả đặt ra, Võ Hoàng Yến đã lập tức lên tiếng phủ nhận. Nữ siêu mẫu cho biết những tấm ảnh này là của cô, tuy nhiên được chụp vào Tết 2014 khi ở nhà bạn ăn uống, nhậu nhẹt. Làn khói trắng tỏa ra trong bức hình là của bình sisha. Mặc dù vậy, đa phần mọi người đều cảm thấy thất vọng trước hình ảnh không mấy hay ho của nữ siêu mẫu.

Cao Thái Sơn

Tháng 8/2017, những hình ảnh được cho là của Cao Thái Sơn đang ôm ấp gái lạ trong một quán bar xuất hiện trên mạng xã hội. Trong những hình ảnh này có thể thấy nam ca sĩ khá mất kiểm soát, ôm hôn một cô gái lạ mặt và nằm ngả ngớn trên ghế sofa rất thoải mái.

Cao Thái Sơn uống rượu cùng một cô gái lạ trong quán bar.

Cả hai còn thoải mái khóa môi nhau khi đã say xỉn.

Những hình ảnh này khiến cư dân mạng ngay lập tức đặt ra nghi vấn, trước đó chuyện kết hôn là giả hoặc việc công khai hôn cô gái này là để PR tên tuổi? Ngoài ra, cũng có không ít người bày tỏ nghi ngờ về chuyện anh đang "diễn", cố tình tạo scandal. Bởi không khó để hiểu được nguyên nhân của những nghi ngờ này khi Cao Thái Sơn là một trong những sao Việt nhiều scandal và chiêu trò.

Về phía Cao Thái Sơn, anh hoàn toàn giữ thái độ im lặng. Tuy nhiên, hình ảnh đẹp của nam ca sĩ cũng bị ảnh hưởng không ít trong mắt khán giả.

Theo TTVH