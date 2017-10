Cắt móc tay hay nhai kẹo cao su vào buổi tối, đánh rơi ví tiền là ba trong số những điều kiêng kị lạ lùng nhất thế giới, vì chúng được cho là sẽ mang lại điềm gở.

Người Ấn Độ tin rằng cắt tỉa móng tay vào buổi tối sẽ mang lại điềm gở. Từ thời xa xưa, người dân đất nước này thường tránh sử dụng vật sắc nhọn vào ban đêm để tránh làm mình bị thương, theo US News. Cắt tóc vào thứ 7 cũng là một điều kiêng kị ở Ấn Độ.

Ở Nga, đặt chai rỗng trên mặt đất được coi là một điều may mắn. Quan niệm mê tín này có nguồn gốc từ một giai thoại liên quan đến binh lính Nga thế kỷ 19. Theo Moscow Times, trong thời gian ở Paris, họ có thể tiết kiệm tiền mua rượu bằng cách giấu chai rỗng nền đất thay vì để trên bàn, bởi nếu không họ sẽ bị tính tiền nếu để chai lại sau khi uống.

Người Mỹ thường dùng cụm từ “knock on wood” khi muốn gạt đi những điều không may mắn. Tuy nhiên, tập tục mê tín là gõ khớp ngón tay lên mảnh gỗ để lấy may hay tránh xui xẻo được cho là có nguồn gốc từ châu Âu. Trong thời kỳ Trung cổ, nhiều nhà thờ cho biết họ giữ những mảnh gỗ từ cây thánh giá đóng đinh chúa Jesus và hành động gõ nhẹ lên mảnh gỗ sẽ đem lại may mắn.

Người Thổ Nhĩ Kỳ kiêng nhai kẹo cao su vào ban đêm bởi khi màn đêm buông xuống, kẹo sẽ biến thành thịt người chết. Nguồn gốc điều mê tín này hiện chưa được làm rõ, nhưng chắc hẳn khi nghe thông tin này, sẽ chẳng ai dám nhai kẹo vào ban đêm khi tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhắc đến từ “thỏ” vào ngày đầu tiên của tháng sẽ đem lại may mắn. Điều này đã thành truyền thống ở Anh hơn 2.000 năm. Nhiều truyền thuyết kể rằng nếu bắt đầu một tháng mới với từ “rabbit rabbit”, bạn sẽ gặp may mắn trong cả tháng. Nếu quên nói câu thần chú, bạn có thể nói “tibbar tibbar” trước khi đi ngủ vào đêm hôm đó.

Ở Brazil, đánh rơi ví tiền xuống đất là điềm xui báo hiệu bạn sắp có sự cố về tài chính. Điều mê tín này khá phổ biến ở các nước Nam Mỹ và Philippines.

Người Serbia tin rằng đổ nước đằng sau một ai đó sẽ mang lại điều may mắn. Thậm chí, nhiều người còn có thói quen đổ nước phía sau lưng bạn bè hay người thân trước khi họ đi xa hay đi phỏng vấn xin việc để cầu mong may mắn. Nước được cho là yếu tố mang lại may mắn vì đại diện cho tính chuyển động.

Người Nhật thường giấu ngón tay tay cái, bằng cách nắm tay và để ngón tay cái bên trong, khi đi qua các nghĩa trang. Lý do rất đơn giản. Trong tiếng Nhật, từ “thumb” (ngón cái) được dịch thành “ngón tay cha mẹ”. Hành động giấu ngón tay cái được cho là giúp các linh hồn người chết không thể tiếp cận và giúp bảo vệ cha mẹ mình.

Nhiều gia đình Hàn Quốc đến nay vẫn tin rằng đi ngủ trong căn phòng kín với chiếc quạt được bật cả đêm có thể gây chết người. Những tin đồn về “chiếc quả gây chết người” rộ lên ở Hàn Quốc từ năm 2005, khi giới chức khuyến cáo người dân mở cửa sổ phòng khi bật quạt ban đêm, hoặc hẹn giờ tắt quạt, vì thiết bị này có thể làm hạ thân nhiệt, mất nước và gây ngạt thở.

Người Trung Quốc kiêng số 4 vì cách phát âm “số 4” giống cách phát âm chữ “tử” trong tiếng Trung.

Anh Anh