Còn gì tuyệt hơn việc các fans KPOP nếu được đến những địa điểm đã được sử dụng để ghi hình các bộ phim hay các chương trình giải trí nổi tiếng.

Garden of Morning Calm

Địa chỉ: 432 Sumogwon-ro, Sang-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do, Hàn Quốc.

Đây là một hoa viên xinh đẹp rộng 30.000 mét vuông. Nơi này đã được dùng làm bối cảnh của phim You’re Beautiful (Cô Nàng Đẹp Trai), Love in the Moonlight (Mây Họa Ánh Trăng) và chương trình thực tế nổi tiếng Infinite Challenge.

Coffee Prince Cafe

Đúng như tên gọi, đây chính là Tiệm cà phê Hoàng tử trong bộ phim đình đám cùng tên. Nếu đến Seoul, hãy dành thời gian để “check-in” tại đây nhé. Đây là địa chỉ dành cho bạn: 337-2, Seogyo-dong, Mapo-gu, Seoul, Hàn Quốc.

Công viên giải trí Everland

Everland là công viên trò chơi khá hoành tráng và nổi tiếng của Hàn Quốc. Nơi đây đã từng diễn ra khá nhiều các cuộc đua của các thành viên trong chương trình Running Man. Công viên này cũng là một địa điểm du lịch rất thu hút. Công viên tọa lạc tại 199 Everland-ro, Pogog-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc - cách thủ đô Seoul chỉ một giờ đi xe buýt.

Công viên Naksan

My Lovely Girl, The King 2 Hearts (Chuyện Tình Ngang Trái), Feast of the Gods (Bữa Tiệc Của Các Vị Thần), Strong Woman Do Bong Soon (Cô Gái Mạnh Mẽ Do Boong Soon), Rooftop Prince (Hoàng Tử Gác Mái)… đều đã lấy bối cảnh tại công viên Naksan. Vì nằm trên cao, nên đây là một nơi lý tưởng để ngắm nhìn toàn cảnh Seoul.

Địa chỉ: 54 Naksan-gil, Ihwa-dong, Jongno-gu, Seoul, Hàn Quốc.

Làng thợ rèn Goguryeo

Ngôi làng cổ này đã từng xuất hiện trong các bộ phim Secret Garden (Khu vườn bí mật), Faith (Thần Y), Dr. Jin (Danh Y Vượt Thời Gian)... Và Không chỉ riêng các mọt phim Hàn, những ai yêu thích những di tích lịch sử và kiến trúc cổ xưa cũng nên đến đây một lần.

Địa chỉ: 41 Uminae-gil, Guri-si, Gyeonggi-do.

K Star Road: Con đường ngôi sao

Trong khu Gangnam có một con đường mà tại đó có rất nhiều những bức tượng hình các chú gấu đại diện cho các nhóm nhạc thần tượng khác nhau. Nơi đây cũng là quận mua sắm, ăn uống sầm uất bậc nhất Seoul. Nếu may mắn, biết đâu bạn còn có thể gặp gỡ thần tượng thật của mình.

Những công ty giải trí

Nếu muốn gặp thần tượng của mình bằng xương bằng thịt thì có lẽ cách nhanh nhất là đến thẳng… công ty của họ. Cùng nằm trong khi Cheongdam-dong có SM, Cube, JYP… trong khi YG thì nằm ở khu Hongdae.

Tòa nhà của công ty YG

SM Town Coex Artium

Địa chỉ: 513 Yeongdong-daero, Samseong 1(il)-dong, Gangnam-gu, Seoul, Hàn Quốc.

Nếu là fan của nhà SM, thì không thể không ghé tòa nhà này. Được thành lập bởi chính SM, nơi đây có nhà hàng SUM cafe nổi tiếng với các món ăn và thức uống mang tên idol; có cửa hàng bán tất cả các đồ lưu niệm, vật phẩm, album… ; và có cả phòng thu lẫn sân khấu, nơi mà các “gà” nhà SM rất thường xuyên ghé qua.

Các sân khấu ca nhạc

Nếu không thể đi xem thần tượng tại concert của họ, thì đừng bỏ lỡ cơ hội khác rẻ hơn rất nhiều đó chính là các sân khấu ca nhạc như Inkygayo, Music Bank, Music Core… Tất cả các sân khấu này đều miễn phí cho fan, nhưng bạn phải kiên nhẫn và đăng da98nonline từ trước.

Nhà hàng và quán cà phê của chính thần tượng

Có rất nhiều ca sĩ diễn viên sở hữu cho riêng mình những nhà hàng, quán ăn, quán cà phê xinh xắn mà bất cứ fan nào cũng có thể ghé thăm. Có thể kể đến vài cái tên như quán cà phê J Holic của JYJ Jaejong, KAMONG của EXO Kai, AND của Bigbang Seungri, hay nhà hàng thịt nướng của Haha và Kim Jong Kook…

Quán cafe J Holic của JYJ Jaejong

Thủy Trúc (Theo AllKpop)