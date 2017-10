Đặt chân đến vùng đất Sóc Trăng, nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những cây cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm.

Cây còng (me tây) ở P.5, TP.Sóc Trăng

Trước cửa Đình thần Phú An (ấp 3, xã An Mỹ, H.Kế Sách) là một cây bàng và một cây sung mọc cách nhau gần 100 m. Theo ông Đặng Anh Tuấn (54 tuổi), người dân địa phương không biết hai cây này có tự bao giờ, nhưng khi lớn lên đã thấy cây mọc rất to.

Cây bàng nhìn từ xa

“Ba tôi năm nay 100 tuổi. Ông kể khi còn nhỏ, đi học ở trường làng thì đã có cây bàng và cây sung này rồi. Riêng cây bàng thì gốc to khoảng 4 - 5 người ôm mới xuể. Ba tôi nói các cụ cao niên cho biết hai cây này được trồng khi xây dựng Đình thần Phú An cách đây ít nhất khoảng 150 năm”, ông Tuấn nói.

Cây bàng hiện nay đứng sừng sững cạnh bờ sông, trước nhà ông Tuấn. Mỗi năm cây thay lá 2 lần vào giữa tháng 2 và tháng 9 (âm lịch). Mỗi lần thay lá, lá già rụng hết sau đó mọc lên một lớp lá non xanh mướt, trông rất đẹp.

Cây bàng ở Đình thần Phú An

Ông Tuấn cùng một người khác dùng dây đo chu vi ở phần gốc, kết quả gốc cây bàng có chu vi 19,5 m, chiều cao ước từ 30 - 40 m, tỏa bóng mát bao trùm cả một vùng rộng lớn.

Cũng theo ông Tuấn, cách đây không lâu, có một người phụ nữ từ TP.HCM đến hỏi mua cây bàng này nhưng bà con không bán vì “đây là cây chung của cả xóm, cây được tổ tiên trồng từ khi xây dựng đình thần nên giá cao bao nhiêu cũng không bán”.

Riêng cây sung cao chừng 15 - 20 m, gốc to, vỏ xù xì, càng lên trên thì thân thắt lại trông như một cái chai khổng lồ. Dù đã có tuổi cả trăm năm nhưng cây sung này vẫn cho trái nhiều.

Dù tuổi đã khoảng 150 năm tuổi nhưng cây sung ở Đình thần Phú An vẫn cho trái đều đặn

Cũng tại H.Kế Sách, đến ấp Phong Thới, xã Phong Nẫm, nhiều người rất thú vị khi chứng kiến những cây măng cụt cổ thụ của gia đình ông Hứa Văn Lến.

Ông Lến cho biết những cây măng cụt này được trồng từ đời ông nội của ông, đến nay đã được trên 90 năm. Đây là những cây măng cụt có tuổi đời cao, rất hiếm hoi của vùng đất này. Mỗi cây có chiều cao khoảng 10 m, gốc cây to đến mức một người lớn ôm không hết.

“Những cây măng cụt này tuy tuổi cao những vẫn cho trái rất đều đặn, mỗi cây cho từ 250 - 400 kg trái/năm. Điều đáng nói là những cây này ít khi bị bệnh như những cây măng cụt khác nên việc chăm sóc rất thuận lợi”, ông Lến cho biết.

Những cây măng cụt trên 90 năm tuổi của ông Hứa Văn Lến

Tại nghĩa địa Triều Châu, thuộc P.5, TP.Sóc Trăng có một cây còng (me tây) được trồng từ năm Mậu Tý (1888) đến nay đã gần 130 năm mà vẫn phát triển tốt, cành lá xum xuê tỏa bóng mát khắp cả một vùng rộng lớn. Thân cây to khoảng 5 - 6 người ôm mới tròn vòng, cây cao khoảng 40 m…

Cây còng cổ thụ gần 130 năm tuổi ở P.5, TP.Sóc Trăng

Đến trường Tiểu học - THCS – THPT iSchool Sóc Trăng (TP Sóc Trăng, Sóc Trăng), nhiều người rất ngỡ ngàng khi được tận mắt chứng những cây cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm và được xem là những cây cổ thụ hiếm hoi còn sót lại ở TP Sóc Trăng.

Những cây cổ thụ ở trường Tiểu học - THCS - THPT iSchool Sóc TrăngẢnh: Hoàng Vân

Theo nhiều người cao niên ở Sóc Trăng, những nây cổ thụ này chủ yếu là cây me tây (người địa phương gọi là cây Còng) có tuổi đời ngót nghét trăm năm. Tán lá của những cây cổ thụ che mát cả khoảng sân rộng của trường.

Cây cổ thụ ở trường Tiểu học - THCS - THPT iSchool Sóc Trăng

