Có biện pháp tiêu cực đến mức khiến diễn viên tuyệt vọng và thất bại trong sự nghiệp.

Để làm ra những thước phim chân thực nhất, mỗi đạo diễn đều có bí quyết khác nhau. Tuy vậy, nhiều biện pháp cực đoan đến mức khó tin đã được áp dụng, để lại những ám ảnh tâm lý khó quên cho dàn diễn viên.

Bí mật thay đổi đạo cụ khi quay cảnh nóng, làm diễn viên ám ảnh tâm lý

Năm 2016, một cuộc phỏng vấn của đạo diễn người Italy Bernardo Bertolucci từ năm 2013 được chia sẻ lại. Điều này khiến toàn thế giới chấn động về những gì đạo diễn và nam chính Marlon Brando đã làm khi quay bộ phim Last Tango in Paris.

Last Tango in Paris, bộ phim tình cảm hợp tác giữa Pháp - Italy, được xem là bộ phim tai tiếng nhất thế kỷ 20 bởi những cảnh sex gây sốc và có tính khiêu dâm. Phim bị cấm chiếu ở nhiều nước, dù từng nhận được 2 đề cử Oscar.

Phim kể về mối tình giữa một cô gái trẻ người Pháp và một doanh nhân trung niên người Mỹ. Mối quan hệ giữa hai người không có gì ngoài dục vọng và sự chiếm đoạt.

Trong Last Tango in Paris có một cảnh phim gây sốc; nữ chính Jeanne (do nữ diễn viên người Pháp Maria Schneider thủ vai) bị người tình hãm hiếp. Cách thực hiện cảnh quay này cũng là điều khiến đạo diễn Bernardo Bertolucci bị chỉ trích.

Theo đạo diễn này, ông muốn nhân vật của mình thể hiện cảm xúc “bị làm nhục” chân thực nhất nên đã giấu Maria Schneider việc bạn diễn của cô là Marlon Brando sử dụng một thanh bơ làm đạo cụ chứ không theo những gì đã thống nhất trong kịch bản. Điều này đã khiến nữ diễn viên 19 tuổi vô cùng hoảng sợ.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2007, Maria Schneider chia sẻ: “Tôi cảm thấy bị sỉ nhục, thành thật mà nói tôi thấy như bị cưỡng hiếp. Sau cảnh quay, Marlon không thèm an ủi hay xin lỗi tôi. May là chỉ phải đóng một lần”.

Sau bộ phim, Maria Schneider cũng không thể xóa được hình ảnh “gợi cảm” của mình. Maria hối hận bởi việc trở thành một biểu tượng nhục dục đã khép lại cơ hội tham gia những vai diễn nghiêm túc của một diễn viên mới vào nghề.

Thậm chí, sau Last Tango in Paris, Maria Schneider đã tìm đến ma túy. “Tôi bắt đầu sử dụng ma túy khi trở nên nổi tiếng. Tôi không thích danh tiếng và hình ảnh mà mọi người nghĩ về tôi sau khi đóng phim này. Thêm nữa, tôi không có gia đình ở bên để bảo vệ mình...", nữ diễn viên chua chát chia sẻ.

Trước khi Maria Schneider qua đời ở tuổi 58 vì bệnh ung thư, bà cũng chưa từng gặp lại đạo diễn Bernardo Bertolucci vì quá căm phẫn.

Để cả đoàn làm phim bắt nạt nữ chính

The Shining được xem như tượng đài của dòng phim kinh dị, do đạo diễn Stanley Kubrick thực hiện, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Stephen King.

Khi mới phát hành, bộ phim không nhận được sự quan tâm của khán giả và các nhà phê bình. Phim còn nhận tới hai đề cử Mâm xôi vàng cho đạo diễn dở nhất và Nữ viễn viên dở nhất. Nhưng sau đó, giới phê bình nhìn nhận lại và có những đánh giá nghiêm túc hơn. Đạo diễn Martin Scorsese đánh giá The Shining là một trong những bộ phim kinh dị hay nhất mọi thời đại.

Jack Torrance (Jack Nicholson) tìm được việc trông coi khách sạn Overlook, trên dãy núi Colorado và cả gia đình ông đã chuyển tới sống ở đây. Do nơi này bị đóng cửa trong suốt mùa đông, vì thế chỉ có gia đình của Jack Torrance sống ở đây trong một thời gian dài. Một cơn bão tuyết đã làm gia đình Jack mắc kẹt lại ở khách sạn.

Danny - con trai của Jack, một cậu bé có khả năng thần giao cách cảm, phát hiện ra rằng khách sạn này đang bị ma ám và hồn ma đó đang dần biến cha cậu thành một kẻ hung ác. Vợ Jack, Wendy (Shelley Duvall) phải tìm mọi cách để bảo vệ con trai Danny và thoát khỏi khách sạn kinh dị này.

Kịch bản bộ phim đã đủ khủng bố nhưng với đạo diễn Stanley Kubrick, nếu chỉ diễn theo kịch bản thì chưa đủ. Để nhân vật Wendy thêm hoảng loạn và sợ hãi, ông đã nghĩ ra một cách cực đoan. Đó là cho tất cả thành viên trong đoàn làm phim cô lập và bắt nạt nữ diễn viên Shelley Duvall để cô cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng. Suốt quá trình quay phim hơn một năm, ngày nào Shelley Duvall cũng khóc ròng rã. Kết quả Shelley Duvall với biểu cảm kinh hoàng nhất đã lên hình một cách hoàn hảo.

Nữ diễn viên chia sẻ: “Trong suốt 5 tháng, tôi vẫn mắc kẹt với vai diễn này và phát ốm với nó bởi quá căng thẳng. Stanley Kubrick đã đẩy tôi đi xa hơn những gì tôi từng thử trước đây. Đây là vai diễn khó khăn nhất mà tôi từng diễn”.

Đem động vật hoang dã thực sự vào trường quay

Roar của đạo diễn Noel Marshall là bộ phim nguy hiểm nhất được thực hiện trong lịch sử điện ảnh. Để có những thước phim chân thực nhất về động vật hoang dã, đạo diễn và nhà sản xuất phim đã mang đến 4 con hổ con, 2 con voi và 110 con sư tử, hổ, báo đốm các loại.

Trong suốt 11 năm, đạo diễn Noel Marshall cùng vợ là nữ diễn viên Tippi Hedren và các con, cả nữ diễn viên Melanie Griffith đã sống, ăn, ngủ tại đây. Quá trình quay phim, hơn 70 thành viên trong đoàn quay đã bị động vật hoang dã tấn công.

Quay phim Jan de Bont bị sư tử ngoặm vào đỉnh đầu, khâu đến 220 mũi. Nữ diễn viên Tippi Hedren thì bị gãy chân vì cưỡi voi và bị sư tử cắn vào cổ, khâu 38 mũi. Melanie Griffith cũng bị cắn vào mặt, khâu đến 50 mũi, suýt mất một mắt nhưng may mắn vết thương không làm ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến cô. Đạo diễn Noel Marshall thì bị thú dữ tấn công nhiều đến nỗi vết thương đã bị hoại tử.

Với tất cả sự hy sinh của đoàn làm phim và kinh phí bỏ ra đến 17 triệu USD, bộ phim chỉ thu về 2 triệu USD.

Năm 2015, bộ phim được phát hành lại cùng với dòng giới thiệu mở đầu: “Không có bất cứ động vật nào bị thương trong suốt quá trình quay phim. Nạn nhân là 70 thành viên của đoàn quay”.

Chi Chi