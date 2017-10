Mời bạn gái mới quen ra bờ kè ven biển ngồi nhậu, đến khi chở về thì xe hết xăng nên nhóm thiếu niên tuổi từ 13-16 nổi thú tính cùng nhau hiếp dâm tập thể nạn nhân.

Ngày 7/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã khởi tố vụ án, lấy lời khai các nghi can, điều tra nhóm thiếu niên do Đinh Quang Huy (16 tuổi, ngụ tại Nhơn Hải, Ninh Hải) cầm đầu để làm rõ hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Theo cơ quan điều tra, tối 30/9, nhóm 10 thiếu niên tuổi từ 13-16 do Huy cầm đầu tổ chức nhậu tại bờ kè ven biển thuộc thôn Khánh Nhơn, xã Nhơn Hải. Nhóm này nhắn tin trên mạng xã hội mời bạn mới làm quen là Nguyễn Thị Hà (14 tuổi, đã đổi tên, ngụ tại Khánh Hải, Ninh Hải) và một bạn nữ xuống chơi.

Bờ kè ven biển, nơi nhóm thiếu niên hiếp dâm bạn quen qua mạng. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Đến khoảng 23h, Hà và người bạn đòi về thì được Huy cử 2 người trong nhóm chở về. Tuy nhiên, chiếc xe chở Hà vừa chạy khoảng 100 m thì hết xăng, còn bạn gái kia được chở về trước.

Lúc này Huy chạy lên đi bộ cùng Hà rồi bất ngờ ôm thiếu nữ này sờ xoạng và đòi quan hệ. Thấy Huy ôm Hà, cả nhóm chạy lên dùng áo khoác của Huy trùm đầu thiếu nữ này lại. Sau đó, nhóm thiếu niên khống chế nạn nhân và thay phiên nhau thực hiện hành vi hiếp dâm, dâm ô bé gái.

Đến khoảng 1h ngày 1/10, Hà mới được được chở về nhà và kể lại sự việc cho gia đình. Gia đình của nạn nhân làm đơn tố cáo hành vi của những thiếu niên này lên Công an huyện Ninh Hải.

“Các nghi can vi phạm khoản 3 Điều 112 Bộ luật Hình sự về tội Hiếp dâm trẻ em có tổ chức; nhiều người hiếp một người. Khung hình phạt tù từ 20 năm đến chung thân hoặc tử hình”, một cán bộ công an nói.

Bờ kè ven biển Nhơn Hải, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Huỳnh Hải