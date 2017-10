'Kể từ lúc thành lập, nhóm nhạc và quản lý Robin Antin luôn hỗ trợ và trao quyền cho các thành viên để phát triển sự nghiệp' - đại diện The Pussycat Dolls lên tiếng.

Hôm 14/10, Kaya Jones, thành viên cũ của The Pussycat Dolls, đã tiết lộ cô và nhóm nhạc chỉ là những cô gái bán dâm, may mắn nổi tiếng và được biết đến trong khi quản lý của họ thì kiếm được bộn tiền.

Mới đây, đại diện của The Pussycat Dolls chính thức gửi đi thông cáo phủ nhận những điều trên. "Chúng tôi rất tiếc nếu Kaya từng trải qua những trải nhiệm tồi tệ đó. Và việc nói ra là cần thiết nếu cô ấy muốn kêu gọi hỗ trợ từ mọi người" - trích từ Entertainment Weekly.

Người này cho biết thêm, The Pussycat Dolls luôn là một nhóm nhạc nữ đề cao tinh thần nữ quyền và ủng hộ quyền lợi phụ nữ, đặc biệt với những người can đảm, dám nói lên sự thật về việc bị lạm dụng, quấy rối và bóc lột.

The Pussycat Dolls với phong cách gợi cảm trứ danh.

"Tuy nhiên, chúng tôi không thể thoả hiệp với các hành vi sai trái mà những thành viên khác không tham gia" - đại diện Pussycat Dolls khẳng định. "Việc so sánh hoạt động chuyên nghiệp của nhóm với một ổ bán dâm chẳng khác nào phủ nhận thành quả mà chúng tôi đang có. Đặc biệt, điều đó còn làm sai lệch sự chú ý cần thiết đối với những nạn nhân thật sự, những người đang cần được lên tiếng và lắng nghe trên toàn thế giới".

Thông cáo nhằm đáp trả lại chia sẻ trước đó của Kaywa Jones, nguyên văn: "Là một thành viên của nhóm, chúng tôi buộc phải tuân theo luật chơi. Có nghĩa là chúng tôi phải ngủ với bất cứ ai mà họ bảo. Nếu bạn không làm, họ sẽ không tận dụng bạn. Vâng, ý tôi là tận dụng".

Về phía đại diện Pussycat Dolls: "Kể từ lúc thành lập, The Pussycat Dolls và quản lý Robin Antin luôn hỗ trợ và trao quyền cho các thành viên để phát triển sự nghiệp. Nếu có bất cứ thành viên hoặc công sự nào lên tiếng về việc bị lạm dụng hay quấy rối, chúng tôi sẽ nhờ đến cơ quan điều tra".

The Pussycat Dolls là nhóm nhạc nữ của Mỹ hoạt động từ năm 2003 đến năm 2009. Tiền thân của nhóm là một nhóm nhảy do biên đạo múa Robin Antin thành lập năm 1995. The Pussycat Dolls chỉ thực sự trở thành nhóm nhạc nữ có thể tự hát ca khúc của mình sau khi Nicole Scherzinger gia nhập nhóm.

Nhóm bao gồm 7 thành viên: Nicole Scherzinger hát chính và các vũ công Carmit Bachar, Ashley Roberts, Jessica Sutta, Melody Thornton, Kaya Jones và Kimberly Wyatt. Những năm 2000, nhóm khá được hâm mộ với các hit Don't Cha, Buttons, Stickwitu...

The Pussycat Dolls tuyên bố tạm ngừng hoạt động, về sau được hiểu là tan rã, năm 2009. Trước đây, đã có nhiều tin đồn cho thấy thời gian cuối của nhóm không hề êm đẹp.