Nhóm người xăm trổ mang ghế bố đến nằm, ăn uống ngay trước cửa căn nhà từng bị tạt sơn, mắm ở quận 3 (TP.HCM).

Chiều 16-10, sau một đêm bị “khủng bố”, gia đình bà H. đã thỏa thuận được với chủ nợ. Theo đó, chủ nợ sẽ giao cho phía bà H. một khoản tiền, bà H. sẽ giao căn nhà ở đường Nguyễn Thiện Thuật, quận 3 cho chủ nợ trong vòng 10 ngày tới.

Từ chiều 15 đến sáng 16-10, nhiều thanh niên xăm trổ đến căn nhà trên gây áp lực.

Có mặt khoảng 12 giờ đêm 15-10, chúng tôi ghi nhận tại nhà bà H. có khoảng sáu người đàn ông thay phiên nhau ngồi chắn trước cửa nhà. Bên kia đường Nguyễn Thiện Thuật là ô tô 51F-248... của nhóm người trên.

Một người dân nói: “Tụi nó đến từ 4 giờ chiều. Bình thường muộn lắm thì tiệm tạp hóa nhà bà H. đến 10 giờ đêm phải đóng cửa nhưng họ mang ghế bố đến nằm, ăn uống ngay trước cửa, đóng cửa không được”.

Em trai bà H. cũng cho hay: Họ đến và ngồi, không đánh đấm gì nhưng ngồi chắn ngay cửa rồi ăn uống. “Chị tôi không buôn bán làm ăn gì được, muốn nghỉ ngơi nhưng không đóng được cửa”.

Từ chiều 15-10, công an đến giữ trật tự tại căn nhà tranh chấp. Ảnh: N.TRÀ

Khi phát hiện chúng tôi ghi hình, nhóm người này đến hỏi: “Mày là ai, ở báo nào… mai tao cho người qua đốt tòa soạn” và yêu cầu chúng tôi xóa hình ảnh.

Khi chúng tôi rời đi, có hai thanh niên xăm trổ đi theo. Lực lượng công an và dân phòng túc trực tại nhà bà H. để giữ trật tự.

Suốt đêm nhóm người này mang bia, nước lọc, đồ ăn đến ăn uống, ngủ nghỉ ngay trước cửa nhà bà H. Bên cạnh công an và lực lượng dân phòng túc trực để đảm bảo an ninh trật tự.

Khoảng 2 giờ sáng 16-10, một ô tô khác đến. Một người đàn ông mặc áo đen hạ kính xuống, gằn giọng: “Chúng mày cứ ở đó, để tao xem bọn kia (công an, dân phòng - PV) còn xuống đây được đến bao giờ!”.

6 giờ sáng, chúng tôi rời khỏi căn nhà và nhóm người trên cũng bắt đầu tản đi, để lại hai người. Chừng hai giờ sau, một nhóm người khác đến thay…

Theo Công an quận 3, từ chiều 15-10, khi nhận tin có nhóm người đến nhà bà H., công an phường, hình sự quận đã có mặt để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Chuyện gia đình bà H. bị nhóm đòi nợ thuê quấy rối xảy ra từ tháng 4-2017. Người dân cho biết do chồng bà H. thiếu nợ hơn 3 tỉ đồng và ông này lánh mặt, chủ nợ thuê người tới ép bà H. phải giao nhà.

Chiều tối 16-10, sau khi tiếp tục bị “khủng bố”, bà H. thỏa thuận giao nhà cho chủ nợ vì “tôi quá mệt mỏi, lo lắng”.

Phía bà H. cũng thông tin: Vụ kiện tranh chấp căn nhà mà chủ nợ là nguyên đơn, phía chủ nợ cam kết sẽ rút đơn kiện vì đã thỏa thuận xong.

Trước đó, trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, Công an quận 3 cho biết nhóm người đó của một công ty đòi nợ thuê, hoạt động hợp pháp.

NGUYỄN TRÀ