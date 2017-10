VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 4/10/2017...

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 4/10/2017.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/10, VN-Index giảm 4,23 điểm xuống 798 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 0,98 điểm xuống 106,53 điểm.

Áp lực bán tăng mạnh trong phiền chiều, trong bối cảnh nhóm cổ phiếu trụ cột diễn biến kém tích cực là tín hiệu xấu với triển vọng thị trường chung.

Thị trường có thể phải kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ 795 và có thể thấp hơn 787.5 điểm trong những phiên tới đây, vận động thị trường đang bước vào giai đoạn rủi ro hơn sau chuỗi thanh khoản suy yếu.

Nhà đầu tư hạn tiếp tục quan sát vận động của dòng thị trường, hạn chế các hoạt động mua mới các cổ phiếu và các nhóm ngành khi chỉ số thị trường chưa thiết lập được một mức hỗ trợ ổn định hơn.

Chúng tôi cho rằng, trong phiên giao dịch 4/10, xu hướng giảm của VN-Index có thể tiếp tục để chỉ số kiểm định lại hỗ trợ tại 795 điểm, vùng kháng cự được xác định trong khoảng 803-804 điểm.

Nhà đầu tư ngắn hạn chưa nên mua thêm và duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn.

Chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm nhà đầu tư nên thận trọng, hạn chế mở các vị thế đầu cơ trong giai đoạn này.

Các chỉ số đồng loạt giảm khá mạnh, khẳng định thị trường đang nằm trong nhịp điều chỉnh.

Nhà đầu tư nên hạn chế giải ngân và ưu tiên nắm giữ tiền mặt trong giai đoạn này khi mà các dấu hiệu đảo chiều chưa xuất hiện.

Với phiên giảm điểm này, các chỉ số chủ chốt đều có sự thay đổi về tín hiệu kỹ thuật theo chiều hướng kém khả quan hơn.

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Áp lực bán tăng mạnh trong phiền chiều, trong bối cảnh nhóm cổ phiếu trụ cột diễn biến kém tích cực là tín hiệu xấu với triển vọng thị trường chung. Trong trường hợp thị trường không xuất hiện nhóm cổ phiếu dẫn dắt trong thời gian tới, nhiều khả năng 2 chỉ số sẽ tiếp tục lình xinh đi ngang theo xu hướng giảm điểm trước khi bước vào nhịp điều chỉnh sâu”.

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

“Xu hướng điều chỉnh chung vẫn tiếp diễn trên thị trường, áp lực bán ra mạnh khiến các mã cổ phiếu dù thanh khoản tăng nhưng giảm điểm như các cổ phiếu thuộc ngành Bất động sản, Thép, Dầu khí. Lực đỡ từ những cổ phiếu trụ cũng không còn khi số mã tăng là rất ít và yếu trong khi đà giảm lan tỏa trên toàn thị trường đã khiến mốc hỗ trợ 800 cũng bị phá vỡ. Thị trường có thể phải kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ 795 và có thể thấp hơn 787.5 điểm trong những phiên tới đây, vận động thị trường đang bước vào giai đoạn rủi ro hơn sau chuỗi thanh khoản suy yếu. Nhà đầu tư hạn tiếp tục quan sát vận động của dòng thị trường, hạn chế các hoạt động mua mới các cổ phiếu và các nhóm ngành khi chỉ số thị trường chưa thiết lập được một mức hỗ trợ ổn định hơn”.

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

“Cuối cùng thì sau 14 phiên giao dịch liên tiếp giằng co và đi ngang không rõ xu hướng trong biên độ 800-810 điểm, thì VN-Index đã breakdown vùng này để xác định xu hướng ngắn hạn sắp tới rõ ràng hơn. Việc chỉ số lình xình đi ngang đã làm nản lòng hầu hết nhà đầu tư và khi chỉ số đánh mất mốc 800 điểm, áp lực bán đã ngay lập tức đè nặng lên thị trường. Trên góc nhìn kỹ thuật, tín hiệu ngắn hạn VN30 đã chuyển xuống Tiêu cực để đồng pha với VN-Index; tín hiệu ngắn hạn của HNX-Index và HNX30 cùng đồng thời lùi xuống Trung tính sau phiên hôm nay. Do đó, chúng tôi cho rằng, trong phiên giao dịch 4/10, xu hướng giảm của VN-Index có thể tiếp tục để chỉ số kiểm định lại hỗ trợ tại 795 điểm, vùng kháng cự được xác định trong khoảng 803-804 điểm. Nhà đầu tư ngắn hạn chưa nên mua thêm và duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn. Nhà đầu tư trung và dài hạn tiếp tục nắm giữ những cổ phiếu đang có vị thế tốt và có thể tích lũy thêm những cổ phiếu triển vọng tích cực trong quý III và cả năm nay trong những phiên giảm điểm ở mức giá hấp dẫn hơn”.

(Công ty Cổ phần chứng khoán FPT - FPTS)

“Dưới áp lực bán mạnh xuất hiện trong phiên chiều ngày 03/10, chỉ số VN-Index đã đảo chiều xuyên phá ngưỡng hỗ trợ 800 điểm. Chốt phiên, VN-Index giảm 4,23 điểm và tạm dừng ở 798 điểm. Theo diễn biến này, kênh đi ngang hẹp 800 -810 điểm đã bị phá vỡ và chỉ số VN-Index có khả năng tiếp tục điều chỉnh lui về ngưỡng hỗ trợ tiếp theo tại 790 điểm. Trên đồ thị EOD, thân nến của VN-Index ghi nhận tín hiệu khá xấu khi biên độ biến động trong phiên mở rộng theo chiều đi xuống. Thanh khoản tăng mạnh về mức bình quân 20 phiên gần nhất trong phiên giảm hôm nay cũng được xem là tín hiệu tiêu cực đối với xu hướng ngắn hạn. Theo đà giảm của VN-Index thì nhóm chỉ báo xung lượng, xu hướng cũng tăng cường mức cảnh báo rủi ro của xu hướng giá xuống. Trong đó, tín hiệu đảo chiều của MFI đã không xảy ra và chỉ báo này tiếp tục lao dốc hướng về ngưỡng quá bán. Bên cạnh đó, do VN-Index đã rơi xuống khỏi SMA 20 nên khả năng cao đường giá sẽ thực hiện test cận dưới của bollinger bands trong các phiên tới.

Ở chiều hỗ trợ, dấu hiệu cân bằng đã được ghi nhận tại mốc 795 điểm trên khung thời gian intraday thông qua biến động của khối lượng khớp lệnh, tuy nhiên động lực phục hồi khá yếu. Theo đó, khu vực 790 – 795 sẽ tiếp tục thử thách lực cung của VN-Index trong phiên giao dịch kế tiếp.

Thị trường vẫn đang vận động theo kịch bản xu hướng bi quan được đề cập trong báo cáo đầu tuần. Do đó, chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm nhà đầu tư nên thận trọng, hạn chế mở các vị thế đầu cơ trong giai đoạn này. Nhà đầu tư trung và dài hạn chỉ nên nắm giữ các cổ phiếu đang có kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 3 tích cực và ở trạng thái tích lũy trên nền tảng hỗ trợ mạnh”.

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – VDSC)

“Các chỉ số đồng loạt giảm khá mạnh, khẳng định thị trường đang nằm trong nhịp điều chỉnh. Nhà đầu tư nên hạn chế giải ngân và ưu tiên nắm giữ tiền mặt trong giai đoạn này khi mà các dấu hiệu đảo chiều chưa xuất hiện”.

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Áp lực bán của thị trường gia tăng trong phiên giao dịch buổi chiều khiến các chỉ số chứng khoán hai sàn đều giảm điểm khá mạnh. Khối lượng giao dịch gia tăng khá mạnh trên HOSE, đạt 163 triệu cổ phiếu từ mức 120 triệu cổ phiếu của phiên ngày 2/10. Với phiên giảm điểm này, các chỉ số chủ chốt đều có sự thay đổi về tín hiệu kỹ thuật theo chiều hướng kém khả quan hơn. Cụ thể, tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của những VN-Index, VN30 và HNX-Index đều bị hạ 1 bậc. Tín hiệu của VN-Index chuyển xuống trạng thái Tiêu cực, đồng pha với các chỉ số phụ như VNMidcap và VNSmallcap trong khi đó tín hiệu của VN30 và HNX-Index cùng chuyển xuống mức Trung tính”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

Hà Anh