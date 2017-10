Nhà văn người Anh gốc Nhật trở thành chủ nhân giải thưởng Nobel Văn học thứ 114 trong lịch sử.

Giải thưởng vừa được công bố lúc 18h theo giờ Việt Nam (tức 13h theo giờ Thụy Điển). Viện Hàn lâm Thụy Điển tuyên bố người nhận giải Nobel văn học 2017 là Kazuo Ishiguro, tác giả quốc tịch Anh.

Trong thông cáo của Viện Hàn lâm Thụy Điển, hội đồng trao giải nhận định về Kazuo Ishiguro: "Người, bằng những tiểu thuyết đẩy cảm xúc, đã phát hiện ra những vực thẳm phía dưới cảm xúc bay bổng kết nối chúng ta với thế giới."

Nhà văn Kazuo Ishiguro.

Kazuo Ishiguro (sinh ngày 8/11/1954) là một tiểu thuyết gia, biên kịch và nhà văn viết truyện người Anh. Ông sinh ra ở Nagasaki, Nhật Bản. Nhưng gia đình ông chuyển tới Anh năm 1960 khi Ishiguro lên 5 tuổi. Ishiguro nhận bằng cử nhân từ Đại học Kent vào năm 1978 và Thạc sĩ từ khóa học sáng tạo của Đại học East Anglia vào năm 1980.

Ishiguro là một trong những tác giả hư cấu nổi tiếng của nền văn chương Anh ngữ, ông nhận được bốn đề cử của Man Booker Prize và giành giải 1989 cho tiểu thuyết The Remains of the Day. Trong năm 2008, tạp chí Times xếp hạng Ishiguro thứ 32 trong danh sách "50 nhà văn Anh vĩ đại nhất kể từ năm 1945".

Cuốn tiểu thuyết thứ 7 của ông, The Buried Giant, đã được xuất bản vào ngày 3/3/2015 ở cả Mỹ và Vương quốc Anh.

Người khổng lồ ngủ quên - một trong những tác phẩm của Kazuo Ishiguro đã được chuyển ngữ tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, một số tác phẩm của Kazuo Ishiguro đã được chuyển ngữ như Người khổng lồ ngủ quên, Mãi đừng xa tôi hay Dạ khúc: Năm câu chuyện về âm nhạc và đêm buông.

Giải thưởng mà nhà văn sẽ nhận được gồm một huy chương, giấy chứng nhận, và một khoản tiền là 9 triệu krona (khoảng 25 tỷ đồng).

Nobel văn học đã trao 110 giải thưởng từ năm 1901 tới 2017. Có 14 nữ nhà văn được trao giải cho đến nay. Có bốn lần giải thưởng văn học này trao cho hai người. Người đạt giải trẻ tuổi nhất là Rudyard Kipling (được Nobel khi 41 tuổi). Người cao tuổi nhất là Doris Lessing được giải khi 88 tuổi.

Thu Hiền