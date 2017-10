Tiểu thuyết gia 62 tuổi được xướng tên trong buổi lễ công bố tại Thụy Điển, chiều 5/10.

Giải thưởng Nobel Văn học 2017 được Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố lúc 13h (giờ địa phương, tức 18h Hà Nội). Kazuo Ishiguro được xướng tên trong khi Haruki Murakami - tiểu thuyết gia người Nhật - tiếp tục không có duyên với giải thưởng. Kazuo Ishiguro sẽ nhận phần thưởng trị giá 9 triệu krona Thụy Điển (hơn 1,1 triệu USD).

Tác giả Kazuo Ishiguro. Ảnh: The Guardian.

Sara Danius - Thư ký Viện Hàn lâm Thụy Điển - miêu tả văn chương của Kazuo Ishiguro có tính toàn mỹ, là sự kết hợp của Jane Austen, Franz Kafka và Marcel Proust. "Bằng những cảm xúc dạt dào, văn chương của ông đánh thức góc sâu thẳm, huyền bí trong chúng ta về mối liên hệ với thế giới", Sara Danius đánh giá.

Bà gọi tiểu thuyết The Remains of the Day của Kazuo Ishiguro là một "kiệt tác thực thụ". Sau việc trao giải cho Bob Dylan gây nhiều ồn ào năm ngoái, Sara Danius hy vọng giải thưởng năm nay "làm cho thế giới hạnh phúc".

Kazuo Ishiguro sinh ngày 8/11/1954 tại Nhật Bản. Ông và gia đình chuyển đến Anh năm 1960. Kazuo tốt nghiệp Đại học Kent năm 1978. Năm 1989, ông giành giải Man Booker cho tiểu thuyết The Remains of the Day. Năm 2008, ông được tạp chí Times xếp vào danh sách một trong 50 nhà văn vĩ đại nhất nước Anh kể từ năm 1945.

Tiểu thuyết Never Let Me Go và The Remains of the Day của ông từng được chuyển thể thành phim. Ngoài ra, ông còn là biên kịch các phim A Profile of Arthur J. Mason, The Gourmet, The Saddest Music in the World và The White Countess.

Một số tác phẩm của ông từng được xuất bản ở Việt Nam là Người khổng lồ ngủ quên, Mãi đừng xa tôi, Dạ khúc: Năm câu chuyện về âm nhạc và đêm buông...

Trước đó, theo tỷ lệ đặt cược của nhà cái Ladbrokes, nhà văn Ngũgĩ wa Thiong'o đứng đầu danh sách với tỷ lệ đặt 4/1 (một ăn bốn), Haruki Murakami được đặt tỷ lệ 5/1 (một ăn năm), tỷ lệ đặt dành cho nữ nhà văn người Canada - Margaret Atwood - là 6/1 (một ăn sáu).

Năm ngoái, Viện Hàn lâm Thụy Điển gây bất ngờ khi xướng tên Bob Dylan nhận giải Nobel Văn học. Ông được cho rằng đã "tạo ra những biểu đạt thi ca mới bên trong truyền thống âm nhạc vĩ đại của Mỹ". Quyết định của Viện Hàn lâm Thụy Điển tạo tranh luận khi ông là một nhạc sĩ, ca sĩ chứ không phải là một tác giả văn chương. Sau đó, Ủy ban Nobel không thể liên lạc với Bob Dylan. Ông cũng vắng mặt trong lễ trao giải tại Stockholm, Thụy Điển hôm 10/12 năm ngoái. Đến ngày 1/4, Bob Dylan mới nhận huy chương và chứng nhận giải./.

Theo Hà Thu/VnExpress