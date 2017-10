Chính quyền địa phương vừa khẩn trương huy động lực lượng cùng công an, quân đội cứu đê sông Vinh, vừa lên phương án sơ tán hơn 4.100 người dân.

Chiều 13-10, Trung đoàn 764 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An) đã điều động 100 cán bộ chiến sĩ đến cùng hơn 500 cán bộ chiến sĩ Quân khu 4, Công an TP Vinh và dân quân, người dân khẩn cấp cứu đê sông Vinh (phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An).

Nước sông Vinh dâng cao làm sạt lở một số điểm đê sông Vinh

Đến chiều tối cùng ngày, điểm sạt lở đã được đóng cọc tre và gia cố bằng các bao tải đựng đất, cát, đá....Tuy nhiên, nước sông Vinh vẫn còn dâng cao và chưa có dấu hiệu rút. Trong khi đó, trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn đang có mưa và Bão số 11 đang tiến gần vào biển Đông.

Quân khu 4 điều động các chiến sĩ cùng xuồng đến tham gia cứu đê, cứu dân.

Trước đó, sáng 13-10, nước sông Vinh dâng cao khiến khoảng 60m đê xung yếu sông Vinh bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân.

Nắm biết tình hình trên UBND TP Vinh đã họp khẩn rồi đích thân chủ tịch UBND TP Vinh Nguyễn Hoài An ra trực tiếp chỉ đạo công tác hộ đê, bởi nếu vỡ đê sẽ gây ngập lụt hơn 1.005 hộ dân với 4.150 người và uy hiếp nhiều tuyến đường bộ.

Chủ tịch UBND phường Vinh Tân Nguyễn Hoàng Mạnh cho biết về phương án sơ tán dân.

Từ 10 giờ sáng 13-10, hơn 500 người gồm lực lượng Quân Khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và Công an TP Vinh dân quân tự vệ đã có mặt tại hiện trường cùng thiết bị, máy móc chở đất, cát, đá cứu đê.

Mang, vác, vận chuyển đất, cát cứu đê.

Nếu vỡ đê sẽ gây ngập lút hơn 1.000 hộ dân với 4.150 người thuộc phường Vinh Tân, TP Vinh và uy hiếp cả quốc lộ 1A tránh TP Vinh.

Cảnh sát thuộc Công an TP Vinh dầm mình tham gia cứu đê.

Ông Nguyễn Hoàng Mạng- Chủ tịch UBND phường Vinh Tân cho biết: "Hiện nay chúng tôi đã chủ động trong việc sơ tán nhân dân và cứu hỗ khi cần thiết. Các phương án sơ tán nhân dân chúng tôi đã thông báo đến các hộ dân và sẵn sàng sơ tán khi có lệnh.

Chúng tôi có phương án để sơ tán rất cụ thể và khi sơ tán rồi chúng tôi đảm bảo việc hậu cần chăm lo hằng ngày cho nhân dân. Chúng tôi đã hướng dẫn người dân kê đặt tài sản lên điểm cao và mang theo một số tài sản khi sơ tán".

ĐẮC LAM