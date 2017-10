Nhiều người nghĩ rằng đau đầu chỉ là triệu chứng bình thường ai cũng gặp phải và sẽ nhanh chóng khỏi. Tuy nhiên, nếu đau đầu theo những kiểu dưới đây thì chớ nên xem thường, vì nó có thể gây tử vong.

Đau đầu sau khi quan hệ tình dục: Nếu bạn bị đau đầu sau khi quan hệ tình dục hoặc sau khi tập luyện thể thao, đó có thể là dấu hiệu của một khối u não hoặc chứng phình động mạch. Bạn cần phải đi khám bác sỹ chuyên khoa để chẩn đoán và chữa trị kịp thời.

Đau đầu sau chấn thương: Đau đầu xảy ra sau một chấn thương có thể liên quan tới chấn động não. Chứng đau đầu này cần được chữa trị ngay lập tức, bởi nếu bỏ qua nó có thể dẫn tới những tổn thương não khác cũng như nguy cơ tử vong.

Đau đầu "sét đánh": Nếu bạn bị đau đầu đột ngột, rất dữ dội và đau như muốn vỡ nứt đầu thì y học gọi là đau đầu sét đánh. 60 giây đầu tiên là thời gian người bệnh phải đối mặt với cơn đau khủng khiếp nhất.

Đây có thể là triệu chứng của bệnh xuất huyết não. Nếu không được thăm khám kịp thời có thể dẫn đến tử vong khi các động mạch não phình lên. Khi gặp phải cơn đau này người bệnh có thể có cảm giác buồn nôn và nôn mửa.

Nhức đầu kèm tê cứng cổ: Nhức đầu kèm triệu chứng tê cứng cổ có thể là dấu hiệu của bệnh viêm màng não. Một căn bệnh vô cùng nguy hiểm gây tử vong ở người.

Theo nghiên cứu năm 2004 được đăng tải trên The New England Journal of Medicine, 95% bệnh nhân viêm màng não đều có triệu chứng đau đầu, kèm sốt, tê cứng cổ và mất kiểm soát tinh thần.

Dương Nhung