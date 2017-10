Đêm Trung thu, rất đông người đi chơi ở phố Hàng Mã đã chứng kiến cảnh một phụ nữ bị lột sạch quần áo vẫn lao vào đánh nhau. Vụ việc chỉ dừng lại khi có sự can thiệp của Công an.

Mới đây, trên MXH xôn xao đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một vụ ẩu đả xảy ra trên phố Hàng Mã vào đêm Trung thu (ngày 4/10). Theo đó, vào khoảng 20h, trong khi nhiều người đang háo hức đi chơi Trung thu thì nhóm người này lao vào một vụ ẩu đả, đánh lộn lẫn nhau.

Những hình ảnh trong clip cho thấy, một người phụ nữ mặc áo đen đã lao vào đánh người phụ nữ đi cùng một bé trai khoảng chừng 4-5 tuổi.Trong lúc xô xát, cậu bé bị ngã ra đường và lập tức, được một người đàn ông chạy đến, bế đi.

Hình ảnh liên quan đến vụ ẩu đả. Nguồn BEATVN.

Mặc dù có 2 thanh niên đứng ra can ngăn nhưng người phụ nữ mặc áo đen vẫn bị lột sạch áo. Dù vậy, chị này vẫn hùng hổ lao vào đánh đấm người kia trong tình trạng trên người không có áo. Vụ ẩu đả chỉ dừng lại khi có sự can thiệp của Công an.

Dù không rõ đầu đuôi sự tình thế nào nhưng theo phán đoán của cư dân mạng, nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát có thể do mâu thuẫn giữa hai người phụ nữ. Nhiều luồng ý kiến cũng cho rằng, người phụ nữ đi cùng đứa trẻ có thể là hai mẹ con, bị người khác đánh ghen.

Hình ảnh người phụ nữ bị lột áo vẫn xông vào đánh nhau. Nguồn BEATVN.

Vụ việc xảy ra đã khiến khu phố Hàng Mã được phen xôn xao. Clip sau khi được lan truyền cũng thu hút sự quan tâm, bình luận và chia sẻ của nhiều người.

Trao đổi với chúng tôi sáng ngày 5/10, ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, phía UBND quận đã nắm được thông tin vụ việc và giao cho Công an phường Hàng Mã xác minh làm rõ. Hiện nguyên nhân vụ xô xát dẫn đến lột đồ trên vẫn đang được điều tra làm rõ nhưng nguồn cơn ban đầu là do mâu thuẫn cá nhân.

Vương Phi - Định Nguyễn