CSGT xử phạt hành vi không làm thủ tục sang tên xe trong quá trình điều tra giải quyết các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả từ mức nghiêm trọng trở lên. Nhưng không tìm được chủ cũ của xe thì có được sang tên xe?

Người dân đến đăng ký xe tại TP.HCM

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TP.HCM) cho biết căn cứ quy định Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe, hiện nay người dân muốn thực hiện sang tên phương tiện giao thông cơ giới theo thủ tục do pháp luật quy định mà không có chủ sở hữu cũ của xe đang đứng tên trong Giấy đăng ký xe thì phải có các chứng từ liên quan đến chuyển quyền sở hữu xe bao gồm các loại giấy tờ sau theo Điều 10, Thông tư 15/2014/TT-BCA:

- Quyết định bán, cho, tặng hoặc hợp đồng mua bán theo quy định của pháp luật.

- Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật.

- Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính.

- Văn bản của cấp có thẩm quyền đồng ý thanh lý xe theo quy định (đối với xe Công an); của Bộ Tổng tham mưu (đối với xe Quân đội).

- Văn bản đồng ý cho bán xe của Bộ trưởng hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp kèm theo hợp đồng mua bán và bản kê khai bàn giao tài sản đối với xe là tài sản của doanh nghiệp nhà nước được giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê.

- Quyết định phân bổ, điều động xe của Bộ Công an (xe được trang cấp) hoặc chứng từ mua bán (xe do các cơ quan, đơn vị tự mua sắm) đối với xe máy chuyên dùng phục vụ mục đích an ninh của Công an nhân dân.

- Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải có công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe theo quy định của pháp luật về chứng thực.

Như vậy, trong trường hợp muốn sang tên phương tiện giao thông cơ giới mà không có chủ sở hữu cũ của xe đang đứng tên trong Giấy đăng ký xe lẫn không có các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 10, Thông tư 15/2014/TT-BCA thì không thể thực hiện được.

Trước đó, PC67 đã ra thông báo để người dân không có giấy tờ hoặc không tìm được chủ cũ đến đăng ký

Trước đó, PC67 đã ra thông báo tất cả những xe mang biển kiểm soát TP.HCM mà người điều khiển muốn đăng ký chính chủ nhưng không có đầy đủ giấy tờ có thể liên hệ các Đội đăng ký quản lý phương tiện cấp quận, huyện để được hướng dẫn đăng ký theo quy định đến ngày 31.12.2016.

Kể từ ngày 1.1.2017, cơ quan đăng ký xe sẽ không giải quyết đăng ký đối với trường hợp xe chuyển nhượng qua nhiều người nhưng không có chứng từ chuyển nhượng hoặc chứng từ chuyển nhượng không đầy đủ.

Ngoài ra, CSGT chỉ xử phạt hành vi không làm thủ tục sang tên xe qua công tác xác minh khi cá nhân, tổ chức đến cơ quan CSGT để thực hiện thủ tục sang tên, di chuyển xe hoặc trong quá trình điều tra giải quyết các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả từ mức nghiêm trọng trở lên.

Vũ Phượng