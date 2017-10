Cái lạnh 19 độ C và cũng đã là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đến nay khiến nhiều người dân Hà Nội ra đường co ro, mặc áo ấm.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, tối ngày 15/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa phía Tây của hoàn lưu cơn bão số 11, từ đêm 15/10 cho đến ngày 17/10 ở Bắc Bộ có mưa, riêng phía Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Riêng Thủ đô Hà Nội, từ hôm nay trời trở lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ.

Nhiệt độ giảm sâu, người dân ra đường cảm nhận được cái lạnh khá rõ rệt.

Cộng thêm mưa nặng hạt khiến việc đi lại của người dân Thủ đô gặp nhiều khó khăn.

Nhiều người khoác áo mưa di chuyển trên cầu Long Biên.

Cái lạnh thật sự khiến nhiều người nghĩ đến những ngày đông.

Mẹ đang khoác lại áo mưa cho con để tránh bị cảm lạnh vì trời mưa.

Dù thời tiết ngoài trời mưa nhưng nhiều người vẫn đạp xe tập thể dục quanh bờ hồ Hoàn Kiếm.

Dòng người vội vã di chuyển trên đường.

Người phụ nữ bán hoa cho những người dân đi tập thể dục buổi sáng sớm.

Trời mưa lạnh nhưng nhiều người dân vẫn có thói quen tập thể dục.

Một số cụ bà khoác thêm áo ấm, ngồi ở vỉa hè tránh mưa, ai cũng cảm nhận rõ cái lạnh đầu đông.

Tại trường THPT Việt Đức, nhiều học sinh được cha mẹ đưa đến lớp.

Các bạn đều khoác trên mình bộ đồng phục.

Nhâm nhi cốc trà nóng trong buổi sáng lạnh là sở thích của nhiều người.

