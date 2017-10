3 ngày sau sự việc xảy ra, ông Nguyễn Hữu Hiền, người có hành vi đánh học sinh, phụ huynh và hiệu trưởng Trường Tiểu học Đỉnh Sơn (Anh Sơn) đã xin lỗi và xin chịu mọi chi phí chưa trị.

Tối 22/10, ông Cao Phi Nhật - Trưởng công an xã Đỉnh Sơn (huyện Anh Sơn), cho biết ông Nguyễn Hữu Hiền (trú xóm 6, xã Đỉnh Sơn, Anh Sơn) đã đến xin lỗi thầy Trần Văn Phú - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đỉnh Sơn.

“Sau 3 ngày nằm viện, thầy Phú đã xuất viện. Ông Hiền đến nhà xin lỗi và hứa chịu mọi chi phí chữa trị cho thầy”, ông Nhật trao đổi.

Trường Tiểu học Đỉnh Sơn, nơi xảy ra vụ việc.

Đối với gia đình chị Nguyễn Thị Xuân (phụ huynh cháu Quân), trước đó vào ngày 21/10, ông Nguyễn Hữu Hiền cũng đã đến nhà xin lỗi và mong được thông cảm vì bản thân “có uống chút rượu”.

Đến chiều 22/10, ông Hiền tiếp tục đến Trung tâm y tế huyện Anh Sơn xin lỗi chị Xuân và cháu Quân. Đồng thời, xin chịu các khoản chi phí khám, điều trị và thuốc men cho gia đình.

Cũng theo trưởng công an xã Đỉnh Sơn, theo khai nhận của ông Hiền, ngày 19/10, gia đình có tiệc. Lúc nghe nói con có vết xước trên má, sẵn có hơi men, ông Hiền không kiềm chế được bản thân rồi rủ anh trai đến trường và có những hành vi sai trái.

“Việc gia đình nạn nhân có gửi đơn tố cáo nữa hay không là quyền của công dân. Riêng công an xã đã hoàn tất hồ sơ và gửi cho Công an huyện. Việc xử lý thế nào là thẩm quyền của cơ quan công an Anh Sơn. Chỉ mong sao, đây là bài học chung cho tất cả mọi người”, ông Nhật nói thêm.

Trước đó, vào trưa 19/10, khi thấy con trai là cháu Đạt đi học về có vết trầy xước trên má, ông Nguyễn Hữu Hiền đến Trường Tiểu học Đỉnh Sơn đề nghị làm rõ sự việc. Nhà trường sau đó đã mời phụ huynh và các cháu lên để giải quyết.

Khi chị Nguyễn Thị Xuân (trú xóm 8, xã Đỉnh Sơn) cùng con trai là cháu Quân vừa đến cửa văn phòng nhà trường thì bị ông Hiền cùng anh trai là ông Diệu lao vào đánh. Cháu Quân bị ông Hiền đấm, đá liên tiếp, ngã vào góc cửa. Chị Xuân cũng bị đánh vào đầu, cổ.

Chị Xuân và cháu Quân được được đưa đi thăm khám tại trung tâm y tế huyện Anh Sơn. Cháu Quân bị đánh với nhiều vết bầm tím trên mặt, máu tụ trong mắt. Chị Xuân đã viết đơn tố cáo hành vi của ông Hiền và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh .

Thầy Trần Văn Phú - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đỉnh Sơn vào can ngăn thì bị ông Hiền đấm vào miệng, gây rách môi. Thầy Phú được đưa đi khám tại Bệnh viện đa khoa Tây An và khâu 3 mũi./.

Nguyên Hưng