Tổ công tác CSGT đang làm việc với người vi phạm giao thông trên địa bàn xã Xuân Tiến (huyện Xuân Trường, Nam Định) thì một người đàn ông có biểu hiện tâm thần tới chửi bới, xô ngã xe đặc chủng.

Trên mạng xã hội đang xôn xao đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông có hành vi chửi bới CSGT đang làm nhiệm vụ và xô đổ chiếc xe đặc chủng của lực lượng này đang dựng trên đường. Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra tại xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Hình ảnh người đàn ông áo trắng chửi bới xô đổ xe chuyên dụng của CSGT

Liên quan đến vụ việc, trưa 23/10, lãnh đạo Công an huyện Xuân Trường xác nhận sự việc xảy ra vào chiều 22/10. Theo đó, vào thời điểm trên, tổ công tác Đội CSGT Công an huyện Xuân Trường thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Khi tổ công tác tuần tra ở địa bàn xã Xuân Tiến thì phát hiện một người dân điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu dừng xe để xử lý. Trong lúc tổ công tác đang làm việc thì một người tên Giang (trú ở xã Xuân Tiến) xuất hiện chửi bới CSGT. Anh này còn có hành vi xô đổ xe đặc chủng của cảnh sát và dùng liềm gạt vào .

“Anh Giang có biểu hiện tâm thần và chiếc xe máy đặc chủng của CSGT không bị hư hỏng. Người này chưa có sổ theo dõi hay bệnh án tâm thần nhưng có biểu hiện mắc bệnh. Hôm qua anh em đã lập hồ sơ và đang củng cố để xử lý”, lãnh đạo Công an huyện Xuân Trường thông tin.

Định Nguyễn