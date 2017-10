Lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, nguyên nhân khiến người đàn ông 30 tuổi bị đột tử trong nhà nghỉ trên phường Giải Phóng ngày 18/10 do bị cảm.

Liên quan đến vụ việc người đàn ông 30 tuổi bị đột tử sau khi vào nhà nghỉ với người phụ nữ U60 tuổi trên đường Giải Phóng (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội), trưa ngày 19/10, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Bước đầu xác định, người đàn ông đột tử do bị cảm.

Xe cứu thương đến đưa thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự.

Trước đó, có thông tin cho rằng, người phụ nữ U60 tuổi đi vào nhà nghỉ cùng nạn nhân là cô họ bên vợ của nam thanh niên này, quê ở Thanh Hóa. Tuy nhiên, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai phủ nhận thông tin trên và cho biết, khi biết có người tử vong, người phụ nữ này mới chạy vào.

Trước đó, khoảng trưa ngày 18/10, người đàn ông 30 tuổi, có hộ khẩu tại tỉnh Hòa Bình đã đột tử sau khi vào nhà nghỉ M.L. cùng với một phụ nữ lớn tuổi trên đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo đó, sáng cùng ngày người này đã vào nhà nghỉ cùng với một người phụ nữ (SN 1967), là cô họ bên vợ của thanh niên này. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày nhân viên nhà nghỉ M.L. lên kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện người này đã tử vong. Sau đó, nhân viên nhà nghỉ đã báo cho lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường.

Được biết, người đàn ông trên đã có gia đình. Hiện vợ của nạn nhân đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Sau khi nhận được thông tin, phía người nhà cũng không yêu cầu cơ quan công an khám nghiệm pháp y mà xin đưa về nhà lo hậu sự.

Định Nguyễn