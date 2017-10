Smartphone ngày càng tích hợp nhiều tính năng hiện đại, kéo theo nhiều tác hại khó lường đối với người dùng.

Tại buổi tiệc giao lưu thường niên của giới công nghệ TechFest, do tờ The New Yorker tổ chức, ông Jony Ive, đầu não bộ phận thiết kế sản phẩm Apple cho rằng loài người đang dựa dẫm vào smartphone quá nhiều. Amartphone vừa là phát kiến hiện đại nhât đồng thời tệ hại nhất của nhân loại.

Jony Ive, trưởng bộ phận sản phẩm của Apple, chịu trách nhiệm thiết kế iPhone. Ảnh: Quazrt.

Đã có rất nhiều cuộc nghiên cứu và tranh luận nổ ra xung quanh vấn đề trên, mà gần đây nhất là của Carissa Lintao, cựu biên tập viên tờ The Next Web.

Theo bà Carissa Lintao, xu hướng lựa chọn iPhone của người tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố mà Apple cố gắng "cấy" vào sản phẩm của họ. Một phương pháp được áp dụng trên mọi ứng dụng gây nghiện hiện nay ra đời mang tên "The Hooked Model".

Theo đó, tất cả những cuộc nghiên cứu trên đều cho ra một kết luận duy nhất: con người dựa dẫm quá nhiều vào smartphone, vô tình biến bản thân nó trở nên độc hại.

"Giống như mọi loại thiết bị, công cụ bạn từng biết, tất cả đều có công dụng hữu ích cũng như tác hại lâu dài. Khi tôi nói về tác hại, điều tôi muốn nhấn mạnh chính là sự lạm dụng", Ông Ive phát biểu trước các khách mời tại Techfest.

