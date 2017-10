"Tôi biết việc lấn chiếm lề đường của mình là sai. Tuy nhiên, hành động của ông công an xã quá phản cảm và không đúng đạo đức của người cán bộ”, bà Đay nói.

Clip quay lại cảnh người đàn ông được cho là cán bộ xã dùng chân đá bay đồ của người dân bán bên đường.

Liên quan đến hành động của ông Lê Tấn Thịnh, Trưởng Công an xã Quảng Điền dùng chân đá bay thau cá của người dân trong khi dẹp lề đường ngày 3/10, cơ quan chức năng đã thành lập tổ công tác xác minh.

Yêu cầu xin lỗi người dân

Sáng 4/10, thượng tá Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng Công an huyện Krông Ana (Đắk Lắk), cho biết đơn vị đã cử tổ công tác xuống làm việc với ông Lê Tấn Thịnh, Trưởng Công an xã Quảng Điền, vì liên quan đến những hành động không đúng trong lúc lập lại trật tự lòng lề đường.

“Tổ công tác sẽ nắm lại tình hình, quy trình làm việc của nhóm công an xã Quảng Điền sáng 3/10. Sau khi có kết quả sẽ báo cáo công an tỉnh xin ý kiến xử lý đối với trưởng công an xã”, thượng tá Thanh nói.

Vị trưởng công an xã đá bay thau cá của người dân. Ảnh: Cắt từ clip.

Sáng cùng ngày, trao đổi với Zing.vn, ông Võ Đại Huế, Chủ tịch UBND huyện Krông Ana, cho biết đã chỉ đạo Phòng Nội vụ vào làm việc với UBND xã Quảng Điền và những cá nhân liên quan.

Theo ông Huế, sau khi Phòng Nội vụ xác minh cụ thể sẽ đề xuất hướng xử lý đối với Trưởng công an xã Quảng Điền.

“Trước tiên, Phòng Nội vụ sẽ xác minh cụ thể nội dung clip và để cho anh Thịnh giải trình. Nếu như cán bộ vi phạm trong quá trình thực thi công vụ ở mức nhẹ thì phải xin lỗi người dân. Còn trường hợp vi phạm nặng sẽ thành lập tổ công tác xử lý, chấn chỉnh cán bộ”, ông Huế nói.

Biết sai nhưng vẫn vi phạm

Theo phản ảnh của người dân tại chợ Điện Bàn, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường tại đây xảy ra nhiều năm nay. Chính quyền địa phương đã nhắc nhở nhiều lần, yêu cầu người dân đưa hàng hóa vào trong chợ bán, để đảm bảo an toàn giao thông.

Thế nhưng, nhiều người vẫn tái diễn việc mang rau, cá… ra bên ngoài chợ bán, thậm chí bày hàng ngay trên đường, gây mất an toàn giao thông.

Bà Lê Thị Đay (66 tuổi, ngụ thôn 1, xã Quảng Điền), người bị Trưởng Công an xã đá văng đồ thay cá, nói do hoàn cảnh khó khăn nên buôn bán dưới lòng đường. Theo bà Đay, mỗi khi vào mùa mưa, chồng và con trai của bà đi đánh cá nên mới có hàng mang ra chợ bán. Bà Đay không phải là người thường xuyên buôn bán tại chợ nên không có vị trí cố định như tiểu thương khác.

Khu vực chợ Điện Bàn, nơi xảy ra việc trưởng công an xã đá bay đồ của người dân. Ảnh: Minh Quý.

"Sáng 3/10, khi tôi đang ngồi bán cá thì ông trưởng công an xã dựng xe máy rồi chạy lại đá văng cái cân và thau cá. Tôi biết việc lấn chiếm lề đường của mình là sai. Tuy nhiên, tất cả các sạp trong chợ đều đã có người bán nên tôi và nhiều người khác phải mang ra đường, bên ngoài chợ bán. Mỗi ngày bán cá, tôi chỉ kiếm được hơn 100.000 đồng. Hành động của ông công an xã quá phản cảm và không đúng đạo đức của người cán bộ”, bà Đay nói.

Chị Nguyễn Thị Liên (ngụ thôn 2, xã Quảng Điền), một trong số những người bán hàng trên vỉa hè như bà Đay, cho biết do chợ Điện Bàn quá nhỏ, người dân thỉnh thoảng có bó rau, ít cá mới mang ra chợ bán nhưng không có chỗ ngồi.

Khi những người bán hàng theo thời vụ trên vỉa hè bị chính quyền địa phương yêu cầu vào chợ thì họ lại bị các chủ sạp chửi mắng, đuổi ra.

“Vì cuộc sống mưu sinh, nhiều người tranh thủ thời gian lúc sáng sớm ngồi bán đồ ở ngoài đường, trước chợ Điện Bàn. Do vậy, mỗi khi có cán bộ đến thì chúng tôi bưng đồ chạy đi, còn vắng cán bộ thì mọi người lại bày ra lề đường bán”, người này nói thêm.

Xã Quảng Điền nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.

Trước đó, ngày 3/10, trên một số trang mạng xã hội đăng tải clip một người được cho là cán bộ xã Quảng Điền, huyện Krông Ana (Đắk Lắk), trong khi dẹp lòng lề đường đã dùng chân đá các vật dụng của người dân bày bán.

Nội dung clip ghi lại cảnh hai người được cho là cán bộ xã Quảng Điền đi dẹp lòng lề đường tại chợ Điện Bàn sáng cùng ngày. Trong đó, một cán bộ mặc áo trắng, đội nón bảo hiểm liên tục dùng chân đá các thau đựng đồ của người dân.

Sau khi clip đăng trên mạng đã nhận được sự quan tâm và bình luận của cộng đồng.

Trong đó, nhiều bình luận cho rằng cán bộ dẹp lòng lề đường là điều đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, cán bộ xã dùng chân đá đồ người dân bày bán trên đường là phản cảm.

Theo ông Võ Vinh, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền, sau khi xảy ra sự việc đã yêu cầu ông Thịnh, Trưởng công an xã báo cáo.

Vị chủ tịch xã cho biết, nhóm công an thực hiện việc dọn dẹp lòng lề đường đoạn qua chợ trung tâm xã theo chỉ đạo của UBND xã. Tuy nhiên, việc làm của trưởng công an xã như vậy là không đúng.

Tây Nguyên