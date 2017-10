Mặc dù đang là đối tượng đang bị truy nã nhưng gã đàn ông vẫn điều hành đường dây sản xuất thuốc trừ sâu giả.

Ngày 19-10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết Đội 7 của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng - Công an TPHCM vừa phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế Công an TPHCM phá đường dây sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật giả.

Hai người bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Dung (SN 1991, ngụ quận Bình Tân) và Huỳnh Kim Thiện (SN 1973, ngụ quận 6, TP HCM).

Lực lượng chức năng kiểm đếm thuốc giả

Tại công an, Nguyễn Thị Dung đã khai nhận thực hiện hành vi sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả tại địa chỉ 784 Hậu Giang, quận 6 dưới sự chỉ đạo của Vương Mạnh Tôn (SN 1978, quê TP Cần Thơ, là đối tượng đang bị truy nã về tội sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả). Số hàng giả thành phẩm được Dung giao cho khách hàng ở các tỉnh miền Tây.

Tối 17-10, khi Dung đang điều khiển xe máy chở hai thùng thuốc bảo vệ thực vật giả từ địa chỉ 784 Hậu Giang đến gần ngã ba Hậu Giang – Bình Phú thì bị các trinh sát bắt quả tang.

Huỳnh Kim Thiện là đối tượng có liên quan đến đường dây này.

Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp kho hàng 784 Hậu Giang và địa điểm khác tại quận Bình Tân, lực lượng chức năng thu giữ một lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật giả thành phẩm, hóa chất chưa dán nhãn, 15 can loại 30 lít/can chứa hóa chất cùng nhiều nguyên liệu sản xuất, bao bì, trang thiết bị, máy móc dùng để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả.

Phạm Dũng