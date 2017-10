Sau khi trốn trại tại Điện Biên, Hải vào Đồng Nai lẩn trốn, thay đổi họ tên, lấy vợ người địa phương, làm ăn sinh sống để qua mắt cơ quan chức năng.

Theo hồ sơ của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên, năm 1992 đối tượng Phạm Văn Hải (50 tuổi) từ Thái Bình lên Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên) đào đãi vàng, do mâu thuẫn trong quá trình làm ăn, Hải đã dùng dao chém liên tiếp vào người anh Phạm Văn Tuấn khiến anh Tuấn tử vong, sau đó bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Tháng 9/1992, Phạm Văn Hải bị Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu xét xử và tuyên phạt 8 năm tù giam về tội Giết người. Tháng 1/1993, trong lúc lao động cải tạo, lợi dụng sơ hở, Hải đã trốn khỏi nơi giam giữ. Ngày 11/2/1993, Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định truy nã Phạm Văn Hải về tội Giết người và Trốn khỏi nơi giam giữ

Qua hàng chục năm đơn vị liên tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, cử nhiều lượt trinh sát bám nắm địa bàn rà soát, xác minh các mối quan hệ, lần theo dấu vết của nghi phạm qua nhiều tỉnh thành nhưng không có kết quả.

Phạm Văn Hải (áo xanh) tại cơ quan công an.

Đầu năm 2017, bằng các biện pháp nghiệp vụ phát hiện nghi phạm đang làm ăn sinh sống tại tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm đã cử cán bộ chiến sĩ trực tiếp vào phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai để xác minh, làm rõ. Qua các tài liệu, chứng cứ đã có đủ căn cứ khẳng định đó là Phạm Văn Hải đang bị truy nã.

Ngày 16/9, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành bắt giữ đối tượng tại nơi cư trú.

Tại cơ quan công an, Hải khai nhận sau khi trốn trại tại Điện Biên đã vào Đồng Nai lẩn trốn, thay đổi họ tên, lấy vợ người địa phương, làm ăn sinh sống để qua mắt cơ quan chức năng.

Ngày 8/10, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh Điện Biên đã di lý an toàn Phạm Văn Hải từ Đồng Nai về Công an tỉnh Điện Biên để thụ án, kết thúc hành trình 24 năm trốn chạy.