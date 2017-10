Nghi chồng ngoại tình với người phụ nữ hàng xóm, vợ và hai con kéo sang nhà hàng xóm cắt tóc rồi bôi sơn.

Đối tượng đến đánh ghen được xác định là Trần Thị Diệp (SN 1975, ngụ thôn định cư xã Phú An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế).

Ngoài bà Diệp ra còn có hai người con của bà này là Trần Thị Thòa (SN 1995), Trần Vĩnh (SN 1999).

Tại cơ quan công an, các đối tượng này đã thừa nhận hành vi sai trái của mình. Nạn nhân bị đánh ghen là chị T.T.P (SN 1976, cùng xã Phú An).

Sáng ngày 5/10, xác nhận với phóng viên, Trưởng công an xã An Phú cho biết đúng là ở địa phương có xảy ra vụ việc, hiện công an cũng đã tiếp nhận thông tin và đã chuyển hồ sơ lên công an huyện Phú Vang để điều tra và xử lý.

Được biết vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 26/9/2017, bà Diệp cùng với Thòa và Vĩnh kéo nhau đến nhà chị P để đánh ghen.

Chị P phải cấp cứu tại bệnh viện (Ảnh DV)

Vào thời điểm trên chị P đang cho con bú ở trong nhà thì bị mẹ con bà Diệp xông vào kéo ra ngoài đường nắm tóc đè chị P xuống đất để đánh đập, dùng kéo cắt tóc và dùng nước sơn màu đỏ bôi lên đầu chị này trước sự chứng kiến của nhiều người.

Ngoài ra, bà Diệp còn có hành vi cởi quần của chị P nhưng chị này kịp kéo lại. Nhìn thấy vợ bị đánh đập làm nhục, chồng chị P xông vào can ngăn nhưng không được.

Hành vi của mẹ con bà Diệp chỉ dừng lại khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường.

Hành vi của mẹ con bà Diệp gây ra đã khiến chị P bị thương tích ở mắt và chấn động não, hiện vẫn phải điều trị tại bệnh viện.

Theo Công an huyện Phú Vang, việc làm trên của mẹ con bà Diệp có dấu hiệu của hành vi làm nhục người khác.

Thu Thủy