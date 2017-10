Ngày 12.10, Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành điều tra làm rõ vụ nghi án người phụ nữ bị sát hại ở khu vực. Nạn nhân được xác định là bà Phước (thường gọi là 'Lủng', 54 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh).

Theo công an, khoảng 5h ngày 11.10, người cháu của bà Phước thức dậy thì phát hiện bà Phước nằm bất động trong nhà vệ sinh tại căn nhà ở một con hẻm thuộc ấp 1, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP HCM.

Người này kiểm tra thấy bà Phước còn thoi thói với nhiều vết thương bất thường trên người nên hô hoán cho người dân. Nghe tiếng hô hoán người dân chạy qua đưa bà Phước đi cấp cứu tại bệnh viện và báo công an địa phương. Bà Phước dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Nhiều người dân địa phương theo dõi vụ việc. Ảnh: C.T

Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Công an tiến hành mời nghi can của vụ việc là ông Nhàn (chồng của bà Phước) về trụ sở để phục vụ việc điều tra. Vụ việc khiến nhiều người dân địa phương hiếu kì theo dõi.

Người dân địa phương cho biết, ông Nhàn và bà Phước lấy nhau từ lâu và có với nhau 1 người con (đã lập gia đình). Bà Phước ở nhà trông cháu cho người con của mình. Ông Nhàn làm tài xế xe ba gác, gia đình của ông bà thuê 1 dãy phòng trọ và cho thuê lại. Cuộc sống của 2 vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cự cãi. Thời gian gần đây, ông Nhàn đưa 1 người phụ nữ về dãy nhà trọ để ở nên mâu thuẫn càng lớn.

Hơn 23h cùng ngày, Công an mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Chí Tâm