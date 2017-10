Đi vào nhà vệ sinh, người cháu nhìn thấy bà Phước nằm bất động, trên người có vết thương. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngày 12/10, Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra cái chết của một phụ nữ xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân được xác định tên Phước (54 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện Bình Chánh).

Công an đến khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Thái Linh.

Thông tin ban đầu, sáng sớm 11/10, người cháu của bà Phước thức dậy đi vào nhà vệ sinh thì phát hiện nạn nhân nằm bất động, trên người có vết thương nên hô hoán.

Nhiều người dân chạy tới đưa người phụ nữ 54 tuổi đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Sự việc được trình báo tới công an.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc. Ảnh: Thái Linh.

Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Công an mời ông Nhàn (chồng bà Phước) về trụ sở để phục vụ điều tra.

Một người dân cho biết, ông Nhàn và bà Phước có với nhau một người con. Bà Phước ở nhà trông cháu cho con của mình, còn ông Nhàn làm tài xế xe ba gác.

Vị trí gần nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Lê Trai