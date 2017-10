Lê Minh Hải cố chịu nguy hiểm hàng ngày đi diễn xiếc cùng con gái 6 tuổi.

Chương trình 'Kỳ tài lộ diện' dành cho các nghệ sĩ xiếc đang phát sóng trên Đài truyền hình Vĩnh Long. Một trong những thí sinh gây chú ý là Lê Minh Hải ở bảng Công năng, vì anh thường đưa con gái 6 tuổi đi cùng. Cô bé còn thỉnh thoảng biểu diễn hỗ trợ cho bố.

Lê Minh Hải sinh năm 1984 tại TP HCM. Bố anh chạy xe ôm, mẹ phụ bán mỹ phẩm còn anh trai là huấn luyện viên thể dục dụng cụ. Từ nhó, Lê Minh Hải đã bộc lộ năng khiếu thể thao, 6 tuổi được chọn vào đội tuyển thể dục dụng cụ của TP HCM và được đưa ra Hà Nội tập huấn rồi vào đội tuyển quốc gia để đi nước ngoài tập luyện. Khi trưởng thành, Lê Minh Hải lại rẽ sang đam mê khác là nhảy hiphop, nên đã ra khỏi đội tuyển thể dục dụng cụ. Nhờ hiphop, anh quen vợ là một nghệ sĩ múa lửa. Sau cưới, cặp đôi trốn gia đình ra Hà Nội làm việc trong một đoàn xiếc. Năm con gái 3 tuổi, hai vợ chồng anh 'đường ai nấy đi', anh là người nuôi con gái.

Trong lúc khó khăn, Lê Minh Hải tìm đến sư phụ Minh Tân để học nghề xiếc công năng. Đây là một nghề đòi hỏi sự khổ luyện, đau đớn về thể xác. Sư phụ đã dạy nghề, cho Minh Hải mượn đạo cụ, mua quần áo, cho mượn xe, đưa đi diễn cùng và nhiều khi cho cả tiền mua sữa cho con. Dù thầy rất tốt nhưng Minh Hải thấy ngại vì ông đã giúp quá nhiều. Vì vậy, không ít lần Minh Hải cắn răng cùng con gái ăn cơm chan nước tương cho qua ngày.

Minh Hải nhớ lại, từ khi theo nghề xiếc đến nay, anh đã hơn 200 lần nhập viện vì bị tai nạn nghề nghiệp. Gia đình thấy anh khổ quá, nhiều lần khuyên anh từ bỏ công việc này, nhưng anh không chịu vì đã quá đam mê. Cũng chính vì điều này mà mẹ Minh Hải giận dữ tuyên bố, ngày nào anh còn theo nghề, có chết bà cũng không quan tâm. Hai cha con Minh Hải đành thuê nhà trọ để ở, nhưng vì thường xuyên không có tiền trả nên chủ nhà trọ không cho ở. Một người quen thương cảm hoàn cảnh của hai cha con, cho về ở trên gác phòng trọ của bà. Căn phòng rộng 12m2, có tới 6 người ở. Mỗi tháng, Minh Hải trả 300 nghìn đồng để phụ bà.

Khi Lê Minh Hải thi 'Kỳ tài lộ diện', sư phụ Minh Tâm dạy anh cách nuốt bi sắt và nuốt kiếm. Trong lúc tập, anh đã nhập viện 4 lần vì tai nạn. Thời điểm chỉ còn 2 ngày nữa là đến buổi ghi hình đầu tiên của 'Kỳ tài lộ diện', cổ họng anh trào máu khi nội soi khiến các bác sĩ hoảng sợ và đề nghị chuyển Minh Hải lên tuyến trên điều trị vì anh có khả năng tử vong do chảy máu quá nhiều. Lên đến bệnh viện 115 TP HCM, anh không có tiền đóng viện phí, bác sĩ hỏi gia đình thì anh đành phải thú nhận sự thật. 'Má em không đến đâu vì má nói nếu làm nghề này đến chết cũng bỏ. Bác sĩ có cứu em được thì xin giúp còn không em không còn cách nào khác'.

Buổi thi đâu tiên, Minh Hải đã nhào lộn, nuốt trái bi sắt, rồi nuốt rất nhiều kiếm, kéo, cả kiếm Nhật sắc bén nhưng khi rút kiếm ra may mắn lại không bị trào máu. Hôm đó anh đã phải chích 2 mũi thuốc cầm máu và uống thêm 2 liều thuốc cầm máu nữa. Anh sợ rằng nếu biểu diễn bị trào máu thì dù hôm đó có được vào thì ở vòng tiếp theo, mọi người nghĩ anh bị thương sẽ cho anh rớt. Sau đó anh không đến bác sĩ vì nghĩ rằng mình đã lành nhưng đến vòng thi thứ 2 của 'Kỳ tài lộ diện' (phát sóng tối 20/10), anh tại tiếp tục gặp tai nạn khi nuốt kiếm rồi nhào lộn. Trong buổi biểu diễn vì lo lắng nhiều thứ, đặc biệt là cô con gái 6 tuổi của mình đang diễn cùng nên trong lúc lau thanh kiếm bị rớt xuống sàn, thanh kiếm bị xước mà anh không biết nên khi nuốt kiếm, anh lại bị thương. Anh trở lại bệnh viện Cần Giuộc (Long An), các bác sĩ, y tá nhận ra đã mắng anh vì quá lỳ mà không biết quý trọng cuộc sống quý giá. Bác sĩ lại đề nghị chuyển lên bệnh viện 115 nhưng anh không có tiền thuê xe cấp cứu. Lúc đó có một bệnh nhân phải chuyển đi nên các bác sĩ đã cho đi cùng và đưa anh lên tận bệnh viện làm giấy tờ cho anh. Các bác sĩ còn cho anh 1 triệu để đóng tiền tạm ứng bệnh viện nếu phải nhập viện. Tại bệnh viện 115, anh lại gặp lại các bác sĩ từng cứu chữa anh lần trước, Minh Hải khoe anh đã đậu vào vòng trong 'Kỳ tài lộ diện', khiến các bác sĩ tức giận vì anh lại tiếp tục nuốt kiếm. May mắn khi nội soi anh chỉ bị rách lại chỗ vết thương cũ. Thương hoàn cảnh nghèo và tình yêu nghề của Minh Hải, các bác sĩ đã khám bệnh, chích thuốc cầm máu mà không lấy tiền.

Trước khi đi thi 'Kỳ tài lộ diện', biết được tình trạng của bản thân, Minh Hải đã dặn một người em thân thiết nếu không may có chuyện gì xảy ra thì cưu mang giúp đứa con gái nhỏ. 'Cuộc đời ai cũng phải đi thi, mình biết mình ở đẳng cấp nào, dù liều mạng nhưng phải có kỹ thuật, dù có thầy cũng có ngày xui và hên. Người thường không ai dám vừa nuốt bi sắt vừa nuốt cây kiếm Nhật sắc nhọn nếu như không phải vì con cái. Em muốn chứng tỏ cho con em, dù con em không đi học nhưng khi lớn lên bước ra đường dám vỗ ngực xưng tên ba và hãnh diện về ba'.

Minh Hải chỉ có một mong ước là được làm nghề nhiều để kiếm tiền nuôi bé Su. Nhìn cha tập luyện ở nhà, cô con gái nhỏ của anh thích thú với những màn diễn của cha nên anh đã dạy cho con những trò đơn giản không nguy hiểm. Thấy bé Su có năng khiếu và rất mê được diễn, Minh Hải cho con đi theo và tham gia trong một vài buổi buổi biểu diễn của mình và đôi lúc tiền 'bo' của con gái còn nhiều hơn cả của anh vì khán giả hiếu kỳ với cô bé có vóc dáng nhỏ như cái kẹo. Nhiều lúc anh mệt hay diễn bị đau, nhìn thấy con gái bên cạnh anh lại có thêm động lực hoàn thành tiết mục. Những buổi đi diễn tiệc sinh nhật của con cái nhà khá giả, bé Su sẽ là diễn viên chính vì các em bé rất thích nhưng đó cũng là điều khiến anh nhiều lần rơi nước mắt. Anh thương con, từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ được làm sinh nhật.

Những ngày nắng, khô ráo thì cha con đi biểu diễn, khi trời mưa thì cha con phụ làm những công việc khác cho người quen. Nhiều lúc đi diễn không có tiền 'bo' nhưng vì đã là nghệ sĩ bước lên sân khấu sẽ bỏ hết tâm huyết, đôi khi không cần đồng tiền người ta cho mà chỉ cần tiếng vỗ tay đã thấy vui. Có đôi lúc chủ quán tốt bụng, thấy cha con anh không được khách cho tiền, thương tình cho anh chút tiền về mua sữa. Nhưng cũng có nhiều quán phức tạp, khách say xỉn, chê bai, chửi bới… Nhiều lúc Minh Hải cũng nghĩ nếu vợ anh trở về đòi con đi để có cuộc sống tốt hơn thì anh cũng cắn răng cho con theo mẹ để cuộc đời bé được tươi sáng hơn.

Ở tập đầu tiên của chương trình 'Kỳ tài lộ diện', Minh Hải từng biểu diễn tiết mục nuốt bi sắt và nuốt kiếm Nhật, nuốt kéo. Trong vòng 2 của chương trình, anh sẽ biểu diễn tiết mục xiên thanh sắt nhọn qua cơ thể và nâng chiếc chậu sứ cùng con gái của mình, đóng đinh vào cơ thể... Vòng thi này gồm 7 người nhưng chỉ có 4 người được đi tiếp nên Minh Hải sẽ phải tranh tài với 6 thí sinh còn lại là: Trịnh Thắng, Thanh Hoa, Hồng Nhựt, Bá Đức, Hoàng Tân và Minh Long. Đêm thi phát sóng vào lúc 21h thứ sáu 20/10 trên kênh THVL1.

Hàn Quốc Việt