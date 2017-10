Đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bến Lức, tỉnh Long An để nhận thi thể người thân bị tai nạn giao thông, người nhà cho rằng bệnh viện không làm hết trách nhiệm nên gây rối.

Tối 8-10, Công an huyện Bến Lức cho biết không rõ thông tin từ đâu, nhóm người nhà nạn nhân bị tai nạn giao thông tử vong trên Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Bến Lức cho rằng bệnh viện không chịu cấp cứu, khi anh này vẫn còn sống mà đưa vào nhà xác, nên gây rối ngay cổng bệnh viện. Ngay sau đó, công an huyện đã đến giải thích, thông tin kết quả khám nghiệm tử thi cùng biên bản hiện trường nên người nhà đã đồng thuận, đưa thi thể nạn nhân về mai táng.

Cho rằng bệnh viện không làm hết trách nhiệm trong việc chữa trị cho người bị tai nạn, người nhà gây rối trật tự.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 8-10, tài xế Đặng Trung Hiếu (SN 1982; ngụ xã Khánh Hưng, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) lái taxi lưu thông theo hướng TP HCM về TP Tân An, tỉnh Long An. Đi vào đoạn km 1931-300 Quốc lộ 1 thuộc khu phố 9, thị trấn Bến Lức, do vượt nhanh, taxi đã va chạm với xe máy BKS 63U1.11.. đi cùng chiều phía trước.

Sau va chạm, người đàn ông khoảng 35 tuổi đi xe máy ngã xuống đường, đa chấn thương, tử vong tại chỗ. Do nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, CSGT huyện đưa thi thể vào Bệnh viện Đa khoa Bến Lức chờ người nhà.

Người dân hiếu kỳ đến theo dõi vụ việc

Khoảng 16 giờ cùng ngày, nhận tin báo, gia đình nạn nhân từ thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang đến bệnh viện. Không rõ nghe tin từ đâu, gia đình cho rằng người thân của họ bị tai nạn chưa chết nhưng bác sĩ ca trực không làm tròn trách nhiệm, đưa thẳng anh này vào nhà xác. Sau đó, người nhà đưa thi thể nạn nhân ra cổng, gây náo loạn khu vực.

Tin-ảnh: H.Minh