Tại Bước nhảy ngàn cân tập 8 tối qua, 2 lần Việt Hương khiến khán giả ngậm ngùi xúc động khi tiết lộ câu chuyện của bản thân cũng như nhắc đến chuyện diễn viên Quốc Tuấn.

Xem video 2 lần Việt Hương khiến khán giả xúc động tại Bước nhảy ngàn cân tập 8

Trong đêm thi, chàng trai nặng nhất nhà chung Huỳnh Hiếu gây xúc động mạnh khi lột tả xuất sắc hình ảnh người cha thiểu năng, dầm dãi đạp xích lô để nuôi con khôn lớn.

Việt Hương đánh giá cao sự ngô nghê của Huỳnh Hiếu, tạo thêm tính chân thật cho nhân vật thiểu năng. Cô nể phục Hiếu vượt qua trầm cảm để mở lòng mình hơn với cuộc đời.

Gây chú ý không kém ở tập này chia sẻ về căn bệnh trầm cảm của Thục Ân. Do ngộ độc thực phẩm, Thục Ân phải nằm viện vào nước biển và tăng 30 kg chỉ trong 1 tháng. Cô từng cảm thấy tủi nhục vì những lời gièm pha, chỉ muốn trốn vào phòng tối.

Bác sĩ chẩn đoán Thục Ân đã bị trầm cảm nặng và chứng rối loạn cảm xúc. Thục Ân đã mượn ca khúc Hương Lạc của Lê Cát Trọng Lý để kể lại giai đoạn khủng hoảng của mình. Cô khiến NSND Hồng Vân sởn da gà vì sự run rẩy trong từng nốt nhạc.

Nhất Thống là thí sinh giành được 10 điểm trong đêm thi khi can đảm dựng lại tác phẩm “Người ngựa - ngựa người”, kể về anh kéo xe và cô gái điếm trong đêm giao thừa.

Qua hàng loạt tổ hợp đương đại, Nhất Thống - Huỳnh Mến giằng xé nhau, bộc lộ nỗi cùng cực của những phận người dưới gầm xã hội.

Trà My và Hà Lộc lựa chọn ca khúc “Thật bất ngờ” để miêu tả lại cảnh mưu sinh tại khu chợ quê. Có vẻ do tập trung giảm cân nên Trà My đã lơ là trong bài nhảy.

Nữ thí sinh bị Việt Hương và John Huy Trần phát hiện thực hiện không đều nhiều tổ hợp. NSND Hồng Vân lại nhận thấy vẻ căng thẳng, ngập ngừng và mất tập trung của Trà My mỗi khi chuyển động tác.

"Bà mẹ một con" Thanh Huyền và Đình Lộc đã mượn cốt truyện của phim “Sắc đẹp ngàn cân” để kể vì giấc mộng ca sĩ dang dở của mình.

Thanh Huyền cho biết cô từng là một ca sĩ đắt show tại Hà Nội. Thế nhưng, đam mê ấy đã bị chối từ khi Thanh Huyền sinh con và đột ngột tăng cân.

Trùng hợp với Huỳnh Hiếu, Quang Duy cũng mượn hình ảnh của người thiếu năng để ca ngợi sức sống của con người.

Với ca khúc “Chưa bao giờ mẹ kể”, Quang Duy tái hiện hình ảnh truyền cảm hứng của cậu bé Minh “hấp” với chiếc áo thêu chữ “Xin đừng đánh” khiến người xem nghẹn ngào.

Khép lại Bước nhảy ngàn cân tập 8 , tập tiếp theo phát sóng lúc 21h, Chủ Nhật (22/10) trên VTV3.

Anne - Video: BTC cung cấp