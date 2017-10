Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh khi đi qua dòng nước lũ đang dâng cao, các thầy giáo Trường THCS Tiến Thắng, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã không ngần ngại khó khăn, lần lượt cõng hàng chục em qua cầu tràn để về nhà an toàn.

Dòng nước lũ dâng cao qua cầu tràn bản Cằng, xã Châu Thắng khiến các em học sinh không thể nào đi qua được. Trước đó, sáng ngày 10/10, sau khi nhận được thông tin nước sông trên địa bàn dâng cao do trời mưa lớn kéo dài, Ban giám hiệu trường THCS Tiến Thắng, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã xin ý kiến cấp trên, cho phép các em học sinh được nghỉ học để về nhà sớm, đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, do nước tại cầu tràn tại bản Cằng dâng cao, hàng chục em học sinh tại điểm trường Châu Thắng không thể nào đi qua được. Ngay lập tức, Ban giám hiệu nhà trường đã thông báo cho phụ huynh 2 bản Cằng và bản Bài tập trung ở đầu cầu để đón con em mình. Đồng thời, bố trí toàn bộ các giáo viên nam của nhà trường xuống để đưa các em học sinh qua cầu tràn. Dòng nước lũ ngày một dâng cao, mực nước đã lên hơn 1 mét, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em học sinh, các thầy giáo đã lần lượt cõng hơn 25 em học sinh cùng cặp sách, xe đạp qua cầu tràn an toàn. Các thầy giáo trường THCS Tiến Thắng lần lượt cõng các em qua cầu tràn. Trực tiếp cõng các em qua cầu tràn, thầy giáo Lang Thế Nghĩa - GV trường THCS Tiến Thắng chia sẻ, trước dòng nước lũ ngày một dâng cao, chúng tôi chỉ biết làm thế nào để đưa các em qua dòng nước càng nhanh càng tốt, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em sớm trở về nhà. Trao đổi với PV Báo điện tử Infonet, cô giáo Đặng Thị Hoài Thanh – Hiệu trưởng trường THCS Tiến Thắng, huyện Quỳ Châu cho biết: “Nhà trường có tổng 13 lớp với có 407 học sinh. Riêng tại điểm trường ở xã Châu Thắng có 5 lớp với tổng số 155 học sinh. Các em học sinh nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc thiếu số, đi học lại xa nhà; mỗi khi trời mưa lũ, nước cầu tràn qua bản Cằng dâng cao thì việc đến trường của các em lại gặp rất nhiều khó khăn”. Hàng chục em học sinh được các thầy giáo cõng qua mực nước sâu hơn 1 mét để về nhà an toàn. Việt Hòa - Đặng Sơn