Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An, tính đến cuối giờ chiều ngày 10/10, trên địa bàn tỉnh đã có 5 người chết và 2 người vẫn đang mất tích; gần 600 ngôi nhà cùng hàng ngàn ha hoa màu bị ngập nước...

Thi thể chị Ngoan được tìm thấy cách vị trí xảy ra khoảng 200 mét.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi

Chiều ngày 10/10, thông tin từ UBND xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đã tìm thấy thi thể chị Lê Thị Ngoan (SN 1995, trú xã Quỳnh Vinh) bị nước lũ cuốn trôi khi đang trên đường đưa cháu đi học.

Thi thể của nạn nhân được tìm thấy cách hiện trường khoảng 200m, tuy nhiên chiếc xe máy vẫn chưa được tìm thấy.

Được biết, chị Ngoan đã có chồng và một con nhỏ. Chiều cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục, gia đình đã tổ chức mai táng cho nạn nhân theo phong tục của địa phương.

Trước đó, sáng 10/10, chị Ngoan đi xe máy chở cháu gái là Lê Thị Đông N. (8 tuổi, học lớp 3) đến trường. Khi vừa đi quan cầu ông Vang thuộc xã Quỳnh Vinh thì bất ngờ bị nước lũ dâng cao, cuốn trôi cả người lẫn xe.

Lúc này, cháu N. bị nước đẩy dạt đi và ôm được cây na, may măn được người dân kịp thời lao ra cứu sống. Còn chị Ngoan và xe máy bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

Trước những diễn biến phức tạp khi trời mưa to kéo dài, nước lũ ở các sông suối lên nhanh. Trong chiều ngày 10/10, tỉnh Nghệ An ghi nhận thêm 3 trường hợp tử vong và mất tích do nước lũ dâng cao.

Theo đó, sáng ngày 10/10, em Ngũ Văn Quyền (13 tuổi, trú ở xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn) do mải mê bắt chuột nên đã bị dòng nước cuốn trôi. Đến 14h cùng ngày, thi thể em Quyền được tìm thấy và bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục của địa phương.

Ngoài ra, em Lê Thị Huyền (SN 2015, trú ở xã Lý Thành, huyện Yên Thành) bị trượt chân ngã xuống nước ngập trong ngõ trước nhà dẫn đến tử vong; chị Hồ Thị Sáu (SN 1993, trú xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp) khi đi qua cống bị trượt chân ngã mất tích.

Như vậy, tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 7 người chết và mất tích. Hiện các cơ quan chức năng ở các địa phương đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân xấu số.

Hồ Vực Mấu xả lũ khiến người dân vùng hạ du vô cùng lo lắng.

Xả nước hồ thủy lợi lớn nhất Nghệ An

Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành hồ khi mực nước tăng cao, từ ngày 29/9, Xí nghiệp thủy lợi Hoàng Mai (Nghệ An) - đơn vị quản lý hồ Vực Mấu đã tiến hành mở 2 cửa xả nước với lưu lượng khoảng 300m³/s.

Theo ông Võ Sỹ Thắng - Phó Giám đốc Công ty thủy lợi Bắc (đơn vị đang trực tiếp vận hành hồ Vực Mấu) cho biết, ngày 10/10 đơn vị đang mở 2 cửa xả với lưu lượng nước khoảng 300 m³/s, lưu lượng nước về hồ khoảng 390 m³/s, mực nước trong hồ đạt 21,76 m cao hơn cao trình khoảng 76cm.

Bên cạnh đó, đơn vị sẽ theo dõi sát triều cường để vận hành mở thêm một cửa xả vào chiều nay (10/10) theo đúng quy trình vận hành, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.

Được biết, Hồ Vực Mấu được xem là hồ thủy lợi lớn nhất trên địa bàn tỉnh Nghệ An với dung tích trữ khoảng 75 triệu m³ nước, dung tích phòng lũ khoảng 125 triệu m³ nước, cao trình +22,21m. Có nhiệm vụ cung cấp nước sinh hoạt cho người dân 12 xã trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, cung cấp nước tưới cho 3.600 ha đất sản xuất nông nghiệp.

Trước đó vào năm 2013, Hồ Vực Mấu đã từng mở tràn xả lũ gây nên trận lụt lịch sử, khiến người dân vùng hạ lưu chìm trong biển nước. Hàng ngàn ngôi nhà bị ngập, tổng thiệt hại ước tính gần 800 tỷ đồng.

Việt Hòa