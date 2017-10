Chỉ trong hai ngày 1011/10, cơ quan chức năng tại Nghệ An đã kiểm tra, phát hiện hàng nghìn lít xăng pha trộn, kém chất lượng.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 Nghệ An gửi Ban chỉ đạo 389 quốc gia, ngày 11/10/2017, Phòng PC 46 Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Thanh tra Sở Khoa học Công nghệ thanh tra Công ty TNHH Sáu Hằng ở địa chỉ xã Diễn Ngọc, Diễn Châu, Nghệ An.

Tại thời điểm kiểm tra, tại cơ sở có 1.980 lít xăng, 1.970 lít chất dung môi. Đoàn thanh tra đã lấy 1 mẫu xăng để kiểm định. Qua đấu tranh, chủ cơ sở thừa nhận số xăng nói trên là xăng pha trộn, kém chất lượng.

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ tang vật nêu trên, chờ kết quả giám định để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 10/11/2017, đoàn công tác đã kiểm tra tại Công ty TNHH Thanh Ngũ, địa chỉ xã Diễn Ngọc, Diễn Châu, Nghệ An, phát hiện xe ô tô chở téc BKS 37C-7512 đang đổ chất dung môi trong bồn xe vào bồn xăng tại điểm kinh doanh bán xăng dầu cho khách hàng.

Số chất dung môi chở trên xe bồn có dung tích 40.000 lít do ông Ngô Quang Thúc lái xe cho doanh nghiệp tư nhân Kiên Lục, địa chỉ xóm 8 Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lưu, Nghệ An, chở từ Thành phố Cần Thơ về Nghệ An. Qua kiểm tra tại cơ sở, phát hiện 02 lọ bột tạo màu; 02 bể chứa xăng: bể thứ nhất chứa 3.000 lít xăng A92, bể thứ hai chứa 7.000 lít xăng A92.

Qua kiểm tra tại doanh nghiệp tư nhân Kiên Lục, đoàn kiểm tra phát hiện trong 2 bể chứa có khoảng hơn 10.000 lít xăng A92 (kém chất lượng), thu 01 lọ bột tạo màu cho xăng.

Đoàn công tác đã tạm giữ xe ô tô và số xăng đã pha trộn chất dung môi nói trên, thu giữ 03 lọ chất tạo màu cùng các tài liệu, chứng từ hóa đơn sổ sách liên quan đến xuất nhập hàng hóa và thu các mẫu xăng, mẫu chất dung môi để trưng cầu giám định.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 Nghệ An cho biết hiện chuyên án đang được tích cực đấu tranh mở rộng.

PV