Chủ doanh nghiệp thừa nhận, bể chứa 7.000 lít xăng A92 của công ty này đã được pha theo tỷ lệ 50% xăng A92, 50% chất dung môi và bột tạo màu

Ngày 11/10, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đã phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Nghệ An và Cục A71 Bộ Công an đã bắt quả tang Công ty TNHH Thanh Ngũ (xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đang đổ chất dung môi trong xe tẹc vào bồn xăng tại điểm kinh doanh xăng dầu cho khách hàng, báo Pháp luật TP HCM đưa tin.

Xe chở dung môi bị bắt tại hiện trường. Ảnh: PLO

Số chất dung môi chở trên bồn xe tẹc có dung tích 40.000 lít, do Ngô Quang Thức (lái xe của DNTN Kiên Lục, địa chỉ tại xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu) chở về từ Cần Thơ.

Qua đấu tranh bước đầu, bà Vũ Thị Thanh, chủ công ty Thanh Ngũ thừa nhận, bể chứa 7.000 lít xăng A92 của công ty này đã được pha theo tỷ lệ 50% xăng A92, 50% chất dung môi và bột tạo màu.

Cơ sở kinh doanh xăng dầu bị phát hiện bán xăng A92 kém chất lượng. Ành: SGGP

Điều tra tại DNTN Kiên Lục cho thấy, từ tháng 8-2017 đến nay, doanh nghiệp này đã mua 320.000 lít chất dung môi tại Cần Thơ với giá 10.600đ/lít. Sau đó, doanh nghiệp này đã bán lại cho công ty Thanh Ngũ 160.000 lít, còn 160.000 lít đã được pha tỷ lệ 80% xăng A92, 20% chất dung môi và bột tạo màu.

Đến nay, công ty Thanh Ngũ và DNTN Kiên Lục đã bán xăng kém chất lượng cho ít nhất 8 đại lý trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu và Thị xã Thái Hòa. Hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra, theo báo Sài Gòn Giải Phóng.

Tổng hợp

Huy Vũ