Sở TT&TT tỉnh Nghệ An đã có nhiều kết quả tích cực theo báo cáo từ đầu năm, nhưng cũng nhìn nhận thẳng thắn rằng công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin chưa đồng bộ, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Mới đây Sở TT&TT tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với các huyện, thành, thị để sơ kết công tác từ đầu năm 2017 và triển khai chương trình công tác những tháng cuối năm.

Theo đó từ đầu năm 2017, Sở TT&TT tỉnh Nghệ An đã thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đơn vị theo đúng kế hoạch đã xây dựng; triển khai kịp thời, có hiệu quả các hoạt động quản lý Nhà nước của ngành và đã đạt được nhiều kết quả.

Như trong đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đã có 5.162 dịch vụ công được cung cấp trên Cổng dịch vụ công trực tuyển của tỉnh. 6 tháng đầu năm, hệ thống một cửa điện tử đã tiếp nhận 117.139 hồ sơ, trong đó có 97.034 hồ sơ đã được giải quyết.

Tuy nhiên, Nghệ An cũng nhìn nhận thẳng thắn các mặt hạn chế về công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống mạng Internet, Thư điện tử công và Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Theo đó hệ thống có nhiều tiềm ẩn rủi ro cao và chưa có nhiều giải pháp đồng bộ thực hiện.

Sở TT&TT tỉnh Nghệ An đưa tin, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Nghệ An ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành TT&TT đã đạt được trong thời gian qua; nhưng đồng thời lưu ý một số khó khăn, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới trong đó có vấn đề an toàn thông tin mạng.

Sự nhìn nhận thẳng thắn này là cần thiết trên một chặng đường dài định hướng nâng cao năng lực an toàn mạng ở Nghệ An.

Trước đó UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020, theo Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 4/11/2016, trong đó không thể không nhắc đến mục tiêu đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, phòng chống tấn công mạng.

Để thực hiện mục tiêu đó, kế hoạch của UBND tỉnh Nghệ An bao gồm 5 nội dung. Thứ nhất là xây dựng và ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thông tin tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020; đồng thời xây dựng các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trên mạng theo quy định và đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ TT&TT ban hành.

Thứ hai là xây dựng các hệ thống tường lửa đảm bảo an toàn bảo mật trên mạng cho các đơn vị tham gia mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh.

Thứ ba là đảm bảo 100% máy tính trong các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp được cài các phần mềm chống virus, chống phần mềm độc hại.

Thứ tư là định kỳ thực hiện việc rà soát, kiểm tra, đánh giá về mức độ an toàn thông tin của các đơn vị, đề xuất giải pháp phù hợp.

Và thứ năm là tổ chức diễn tập về đảm bảo an toàn thông tin của tỉnh, kịch bản phù hợp thực tế cùng sự tham gia của các cơ quan quản lý và doanh nghiệp liên quan.

