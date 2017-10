Mặc dù biết người phụ nữ này đang mang thai nhưng Moong Thị Hà vẫn đồng ý trả 140 triệu, trong đó người mẹ là 120 triệu, còn thai nhi có giá 20 triệu để đưa sang Trung Quốc chờ sinh rồi sẽ bán lần lượt hai mẹ con.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Moong Thị Hà (SN 1969, trú tại bản La Ngan, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) về tội "Mua bán người".

Theo kết quả điều tra của lực lượng chức năng, vào đầu tháng 9/2017, đối tượng Moong Thị Hà biết tin chị L.T.T.H. (SN 2000, trú huyện Kỳ Sơn) đang có nhu cầu tìm việc làm.

Lập tức đối tượng Hà tiếp cận, giới thiệu chị H. đi làm công nhân dệt may ở Bắc Ninh có lương cao, nhưng thực chất là để lừa bán sang Trung Quốc. Lúc này, chị H. có cho biết là đang mang thai.

Đối tượng Moong Thị Hà tại cơ quan công an (ảnh Lữ Phú)

Tiếp đó, đối tượng Moong Thị Hà móc nối với con gái là Ốc Thị Long, hiện đã lấy chồng và sinh sống bên Trung Quốc để tìm mối bán chị H.

Biết chị H. mang thai, Ốc Thị Long đã nhất trí mua với mức giá 140 triệu đồng, trong đó người mẹ là 120 triệu đồng, còn thai nhi là 20 triệu đồng. Sau khi đưa chị H. sang Trung Quốc để chờ sinh, rồi bán lần lượt cả mẹ lẫn con.

Đến ngày 25/9, Moong Thị Hà gọi điện cho chị H. xuống nhà của đối tượng tại bản La Ngan, để ký kết hợp đồng và cho ứng trước 2 triệu đồng làm tin.

Vào lúc 22h cùng ngày, Moong Thị Hà bắt xe khách đưa chị H. lên đường sang Trung Quốc bán thì bị tổ công tác Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp cùng lực lượng Bộ đội biên phòng phát hiện và bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Moong Thị Hà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, Công an huyện Kỳ Sơn đã hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

