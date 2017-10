​Cho rằng việc sản xuất của Công ty CP Chanh leo Nafoods có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gây mùi khó chịu cho người dân trong bản, 2 đối tượng đã bàn bạc rồi dùng dao chặt phá hàng nghìn cây chanh leo trong đêm.

Hai đối tượng Mong Văn Xanh và Mong Văn Nghệ tại cơ quan điều tra.

Ngày 23/10, thông tin từ Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Mong Văn Xanh (SN 1985) và Mong Văn Nghệ (SN 1994, cùng trú ở xã Tri Lễ) để điều tra về hành vi "Hủy hoại tài sản" và "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, rạng sáng ngày 11/8, khu vực vườn trồng chanh leo của Công ty CP Chanh leo Nafoods gồm các lô 1, lô 2, lô 3 tại bản D2 Minh Châu và lô thí nghiệm tại bản Pịch Niệng, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong có 1.223 cây chanh leo bị chặt phá.

Cụ thể, tại lô 1 có tổng diện tích 4.100m², phát hiện 110/495 cây bị cắt ngang thân; lô 2 diện tích 6.200m² phát hiện 220 cây/750 cây bị cắt ngang thân; lô 3 có diện tích 6.300m² phát hiện 795/1.132 cây bị cắt ngang thân và tại lô thí nghiệm có diện tích 1.000m² đã phát hiện 98/121 cây bị cắt ngang thân, các cây bị cắt không theo quy luật. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện bị mất một đoạn ống nước dài 50m.

Trước tình hình trên, Công an huyện Quế Phong đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời xác lập Chuyên án 108.PX để tập trung đấu tranh, làm rõ.

Hàng ngàn gốc cây chanh leo bị 2 đối tượng chặt phá trong vòng 1 đêm.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định có 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn là Mong Văn Xanh (SN 1985) và Mong Văn Nghệ (SN 1994), cả hai đều trú tại bản Pịch Niệng, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 25/9, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Mong Văn Nghệ về hành vi hủy hoại tài sản. Sau đó 1 ngày, đối tượng Mong Văn Xanh đã đến cơ quan Công an huyện Quế Phong để đầu thú về hành vi chặt phá cây chanh leo.

Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận, do việc sản xuất của Công ty CP Chanh leo Nafoods có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gây mùi khó chịu cho người dân bản Pịch Niệng nên vào khoảng 23h ngày 10/8, Nghệ đã bàn bạc với Xanh đi chặt cây chanh leo.

Sau khi thống nhất, cả 2 chuẩn bị 2 con dao, đi bộ đến khu vực trồng cây chanh leo của của Công ty CP Chanh leo Nafoods đóng trên địa bàn rồi tiến hành hủy hoại các gốc cây.

Đến sáng hôm sau, hai đối tượng dừng chặt phá, lấy trộm 1 đường ống dẫn nước bằng nhựa dài 50m và 1 chiếc bạt màu vàng xanh về sử dụng.

Hiện, Chuyên án đang được Công an huyện Quế Phong tiếp tục điều tra, mở rộng.

Việt Hòa