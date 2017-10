Mưa lớn kéo dài từ tối ngày 9/10 đến ngày 10/10 đã khiến nhiều nơi tại Nghệ An, Hà Tĩnh ngập sâu. Nhiều khu dân cư, tuyến giao thông miền núi tại Hà Tĩnh bị chia cắt.

Tại Nghệ An

Mưa lớn kéo dài từ tối 9/10 đến sáng 10/10 đã gây ngập khắp thành phố Vinh (Nghệ An). Sáng sớm nay, hầu khắp các đường phố ngập sâu, học sinh trên địa bàn phải nghỉ học.

Một số nơi ngập hơn nửa mét, người dân phải dùng xuồng di chuyển.

Do mưa to, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Vinh bị ngập nên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã yêu cầu Phòng giáo dục thành phố Vinh thông báo cho tất cả các phụ huynh và học sinh cho học sinh nghỉ học ngày hôm nay, ngày 10/10.

Được biết, đây là lần thứ 2 trong năm học này, học sinh thành phố Vinh phải nghỉ học. Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cũng thông báo nghỉ học trong toàn tỉnh.

Nước ngập sâu, tràn cả vào nhà dân. Ảnh Hoàng Quốc Kỳ

Giữa biển nước mênh mông, người dân phải dùng xuống di chuyển

Người dân phải vất vả di chuyển trong biển nước, nhiều xe bị chết máy. Ảnh Hoàng Quốc Kỳ.

Các tuyến đường đều bị ngập sâu. Tại thành phố Vinh vẫn đang có mưa. Ảnh Hoàng Quốc Kỳ

Thành phố Vinh ngập sâu trong biển nước, khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh Otofun

Tại Hà Tĩnh:

Trước tình hình mưa lớn những ngày qua và áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã chỉ đạo các phòng giáo dục, nhà trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn cho hơn 300 ngàn học sinh ở tất cả các cấp học trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ sáng nay ngày 10/10.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, việc học tập vào những ngày tiếp theo sẽ tuỳ thuộc vào tình hình thời tiết và điều kiện từng địa phương để bố trí hợp lý.

Nhiều tuyến đường của thành phố Hà Tĩnh ngập nặng, nhiều xe máy bị chết máy. Chỉ có những chiếc xe ô tô gầm cao lưu thông dễ dàng.

Mưa lớn kéo dài từ tối ngày 9/10 đến sáng ngày 10/10, đã khiến nhiều tuyến đường nội thành thành phố Hà Tĩnh ngập sâu gây trở ngại cho người tham gia giao thông. Nhiều khu dân cư, tuyến giao thông miền núi Hà Tĩnh như Vũ Quang, Hương Sơn bị chia cắt.

Trên địa bàn huyện Vũ Quang đã có nhiều thôn/xóm, trục đường giao thông huyết mạch bị ngập lũ, số khu dân cư và hộ gia đình đã bị cô lập đang tăng nhanh. Trọng điểm ngập ở các xã: Đức Lĩnh, Đức Bồng, Đức Giang, Đức Liên...

Tại Hương Sơn, ngập lụt cũng diễn ra ở các xã: Sơn Ninh, Sơn Thịnh, Sơn Hòa, Sơn An, Sơn Tiến, Sơn Lễ, Sơn Bằng... Mưa dài ngày nên đã xẩy ra tình trạng sạt lở đất diện hẹp trên địa bàn xã Sơn Kim II.

Mực nước trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, các con suối, hồ chứa, cánh đồng trên địa bàn hai huyện miền núi này đang dâng nhanh nên nguy cơ xảy ra lũ lớn, sạt sở đất đá, hư hỏng các hồ đập và công trình thủy lợi.

Thiên An