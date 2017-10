Theo báo cáo mới nhất lúc 17h ngày 13/10 của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An thì con số thiệt hại do mưa lũ gây ra trong mấy ngày qua đang tăng lên. Trong đó có 11 người chết, 1 người mất tích. Hàng nghìn người đang căng mình gia cố để Vinh Tân có nguy cơ bị vỡ.

Theo đó, từ sáng sớm đến chiều tối ngày 13/10, đoạn đê dài hơn 100m ngăn sông Vinh (hay còn gọi là sông Cửa Tiền) thuộc địa phận khối Tân Phượng, phường Vinh Tân, TP Vinh có nguy cơ bị vỡ. Trước tình trên, ngày từ sáng sớm UBND TP Vinh đã huy động mọi nguồn lực từ lực lượng công an, bộ đội, dân quân tự về và người dân tham gia "vá" những phần đê xung yếu nhất. Theo ghi nhận của PV trong chiều ngày 13/10, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục yêu cầu UBND TP Vinh huy động thêm lực lượng ứng cứu tuyến đê sông Vinh trước nguy cơ bị vỡ. Chiều ngày 13/10, tại hiện trường hàng nghìn cán bộ chiến sỹ công an, bộ đội, dân quân tự vệ và người dân tham gia ứng cứu tuyến đê huyết mạch của TP Vinh. UBND Vinh đã huy động hơn 10 xe chở đất đá, 2 chiếc ca nô, cọc tre, bao tải cùng nhau gia cố tuyến đê này.

Hiện vẫn còn 1 tuyến QL và 6 tuyến tỉnh lộ bị ngập sâu

Được biết, tính đến chiều tối 13/10 lực lượng vũ trang đã phối hợp với UBND các địa phương di dời được 1.050 hộ dân với khoảng 4.149. Cụ thể, huyện Tân Kỳ: 510 hộ/2.040 người; huyện Quỳnh Lưu là 329 hộ/1.316 người; huyện Anh Sơn 20 hộ/82 người; huyện Nghĩa Đàn 96 hộ/384 người; thị xã Thái Hòa 20 hộ/80 người; huyện Tương Dương 02 hộ/7 người; huyện Diễn Châu 60 hộ/200 người; huyện Hưng Nguyên 13 hộ/40 người. Hiện cũng có 347,87 ha lúa bị ngập; gần 9.000 ha ngô và rau màu bị ngập; diện tích cây trồng hàng năm bị ngập là 1.342,3 ha; diện tích cây trồng lâu năm bị thiệt hại là 207,5 ha; diện tích cây ăn quả bị thiệt hại 296,85 ha; lương thực bị trôi, ẩm ướt và hư hỏng 11 tấn; diện tích đất nông nghiệp bị sạt lở là 15 ha. Có 8 con trâu bị cuốn trôi con; 15 con dê chết; 617 con lợn bị cuốn trôi; 16.602 con gia cầm bị chết và cuốn trôi.

Hiện vẫn còn hàng trăm điểm sạt lở taluy âm và dương tại các tuyến QL và tỉnh lộ

Mưa lớn làm nước sông lên cao gây sạt lở bờ sông Lam, kè bảo vệ đê Tả Lam (địa bàn xã Hưng Hòa, thành phố Vinh; xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên; xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, đê Tả Lam phía hữu huyện Thanh Chương, xã Nam Trung huyện Nam Đàn, sông Rộ, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương...) hiên nay nước sông đang lên, chưa được thống kê cụ thể. Sạt lở đất bờ sông Lam sát nhà dân, thôn Lam Bồng, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông và có vết nứt dọc mép hành lang đường quốc lộ 7 chiều dài khoảng 25m cũng đang đe dọa hàng chục hộ dân. Hồ đập nhỏ bị ảnh hưởng, sạt lở 24 cái (Yên Thành: 4, Quỳnh Lưu: 2, Nghĩa Đàn: 10, Thái Hòa: 2, Nghi Lộc: 3, Con Cuông: 3); tràn dâng bị hư hỏng, sạt lở là 3 cái; kênh mương bị sạt lở 63.166,5 m.

Hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 5 xã đang bị cô lập

Riêng đê địa phương (đê sông, nội đồng) bị sạt lở: 565m (Đê khe Cát, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành bị lở 5m; Đê kênh thấp, đoạn qua phường Vinh Tân, TP Vinh, bị sạt lở phía mái đê phía sông tại 2 vị trí với chiều dài: 60m; Đê sông Mơ, xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu: 500m); cống bị hư hỏng 2 cái; rọ đá bị trôi 160 m; ách tắc bồi lắng đường ống 1.250 m; bể hút trạm bơm bị bùn lấp 1.800 m3; ao hồ bị ngập 4.032,8 ha; cá vụ 3 (cá – lúa), cá nuôi mặt nước lớn bị mất trắng 1.175,7 ha; tôm bị ngập 170,3 ha; ngao bị ngập: 10 ha; lồng cá bị trôi 11 lồng.

Công tác gia cố đê Vinh Tân vẫn đang được triển khai

Hiện, núi Rậm, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên bị lở 30m; núi Nhón xã Hưng Thắng huyện Hưng Nguyên bị lở 70m; sạt lở núi Chùa Khê, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên khối lượng đất đá lê tới 4.500 m3; đường giao thông địa phương bị sạt lở 9.305 m; cầu loại nhỏ, cầu tràn, cầu tạm bị hư hỏng, sạt lở là 18 cái; cống giao thông nội đồng bị hư hỏng là 139 cái; 28 cột điện bị gãy, đổ và đứt 200 mét đường dây điện.

Đặc biệt, tính đến chiều ngày 13/10, tại Nghệ An đã có 11 người tử vong và 1 người mất tích do mưa lũ trong đợt áp thấp nhiệt đới này. Riêng trong ngày 12.10, có 2 người đã bị nước cuốn trôi là anh Nguyễn Duy Nghĩa (37 tuổi, ngụ xã Nam Trung, huyện Nam Đàn (Nghệ An), bị đuối nước khi thả lưới bắt cá và cem Nguyễn Văn Chiến (ngụ xã Nam Tân, huyện Nam Đàn, học sinh lớp 12, Trường THPT Sào Nam) bị trượt chân đuối nước ở đập thủy lợi khi cùng bạn đi bắt chuột.

Chiều 13/10 UBND tỉnh Nghệ An đã phải huy động hàng nghìn người tham gia ”cứu” đê Vinh Tân

Trước đó, ngày 10.10 cháu L.G.H. (4 tuổi) trú tại xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) bị nước cuốn trôi vào sáng ngày 10/10 khi trên đường đi tìm ông bà nội. Chính quyền huyện Quỳ Hợp huy động các lực lượng người dân với hơn 600 lượt người nỗ lực tìm kiếm suốt hơn 4 ngày qua, nhưng do địa hình phức tạp, nước suối chảy dữ, đến nay vẫn chưa thấy cháu H.

Hàng trăm hộ dân phường Vinh Tân vẫn đang bị ngập sâu

Đến thời điểm này các hồ trên địa bàn tỉnh đã tích đầy nước, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị, giám đốc các công ty thủy lợi tăng cường tuần tra canh gác, phát hiện xử lý kịp thời sự cố giờ đầu và báo cáo về UBND tỉnh (qua Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh). Tiếp tục triển khai phương án phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; các vị trí có nguy cơ sạt lở, ngầm, tràn, tắc đường để cảnh báo cho nhân dân biết; huy động phương tiện, lực lượng trực gác để hướng dẫn giao thông, cảnh giới, cấm đường để đảm bảo an toàn. Nghiêm cấm người dân đánh bắt cá, vớt củi trên sông khi có lũ lụt. Yêu cầu thường trục 24/24h, thường xuyên báo cáo kết quả khắc phục thiệt hại do mưa lũ về UBND tỉnh Nghệ AN qua Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh biết để kịp thời xử lý.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về tình hình mưa lũ.

Đình Tiệp