Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đến sáng 11/10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn có mưa vừa đến mưa to, lũ ở các sông đang lên nhanh. Tính đến 10 giờ ngày 11/10, tại Nghệ An đã có 8 người tử vong và mất tích do mưa lũ.

Cầu trên đường nối đường N5 vào xã Trù Sơn, Đô Lương (Nghệ An) bị nước chia cắt, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân (ảnh chụp sáng 10/10/2017). Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN Ngoài thiệt hại về người, mưa lũ tại Nghệ An đã làm 4 nhà dân bị sạt lở, 735 nhà dân bị ngập nước; hơn 152 ha lúa và trên 4.951 ha ngô và rau màu các loại bị ngập, gần 8.000 gia cầm bị chết, 1.922,14 ha ao hồ bị ngập và 525 ha cá vụ 3 bị mất trắng; nhiều tuyến đường bị ngập nước và bị sạt lở taluy dương. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã di dời 154 hộ dân với khoảng 600 người ra khỏi khu vực ngập lụt; trong đó, nhiều nhất là ở huyện Quỳnh Lưu với 35 hộ dân với 132 người đã được di dời; huyện Anh Sơn có 20 hộ dân với 82 người đã được di dời; huyện Nghĩa Đàn có 96 hộ dân với 374 người được di dời. Để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra, tỉnh Nghệ An chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người tử vong, gia đình có nhà bị hư hỏng nặng, các gia đình chính sách, neo đơn. Các địa phương và cơ quan chức năng tiếp tục tổ chức tìm kiếm người mất tích; huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ trên địa bàn để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, sửa chữa lại nhà cửa, thu dọn, xử lý vệ sinh môi trường; khử trùng, không thể dịch bệnh bùng phát; nhanh chóng khôi phục sản xuất nông nghiệp. Hiện, các hồ trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tích đầy nước, tỉnh Nghệ An yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị, giám đốc các công ty thủy lợi tăng cường tuần tra canh gác, phát hiện xử lý kịp thời các sự cố do mưa lũ; tiếp tục triển khai phương án phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; các vị trí có nguy cơ sạt lở, các ngầm tràn để cảnh báo cho nhân dân biết; huy động phương tiện, lực lượng trực gác để hướng dẫn giao thông, cảnh giới...; nghiêm cấm người dân đánh bắt cá, vớt củi trên sông khi có lũ lụt. Bên cạnh đó, các công ty thủy điện, thủy lợi tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, hoàn lưu sau áp thấp để chỉ đạo vận hành các hồ chứa thủy lợi và liên hồ chứa thủy điện, đảm bảo an toàn cho hạ du và an toàn công trình. Tá Chuyên (TTXVN)