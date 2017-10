Lực lượng chức năng Công an tỉnh Nghệ An vừa tiến hành bắt quả tang 2 đối tượng đang tàng trữ 20 bánh heroin.

Khoảng 22h30 tối 14/10, tại địa phận xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông tỉnh đã bắt quả tang 2 đối tượng là Lầu Bá Cha và Lầu Bá Vừ, (SN 1987, thường trú tại bản Phà Nòi, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng Lầu Bá Cha và Lầu Bá Vừ tại cơ quan công an.

Tang vật thu được từ các đối tượng gồm 20 bánh heroin. Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận, chúng mua heroin từ bên Lào của một đối tượng không quen biết rồi di chuyển từ huyện Tương Dương xuống TP Vinh nhằm đi ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An điều tra mở rộng vụ án.

Thế Công