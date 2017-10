Bắt đầu từ đêm nay, 15.10, không khí lạnh ảnh hưởng đến cách tỉnh miền Bắc với cường độ mạnh hơn sẽ khiến thời tiết se lạnh phổ biến ở các tỉnh đồng bằng còn vùng núi cao sẽ có rét.

Những ngày tới, các tỉnh miền Bắc sẽ có thời tiết se lạnh và mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa phía tây của hoàn lưu cơn bão số 11, bắt đầu từ đêm 15.10 đến ngày 17.10, Bắc bộ có mưa, riêng phía đông Bắc bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông.

Trên lưu vực sông Thao, sông Lô và thượng lưu sông Thái Bình, từ ngày 16 - 17.10 có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1 - 3 m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở mức dưới báo động 1, riêng đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái và sông Cầu tại Đáp Cầu có khả năng ở mức báo động 1.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cũng cảnh báo, các tỉnh vùng núi phía bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết không khí lạnh tác động sẽ khiến nền nhiệt độ miền Bắc giảm sâu. Bắt đầu từ ngày mai, các tỉnh miền Bắc trời trở lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời trở rét với nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến 19 - 21 độ C, vùng núi có nơi 16 - 19 độ C.

Tại Hà Nội từ đêm nay đến ngày 17.10 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, bắt đầu từ ngày mai 16.10 trời trở lạnh với nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến 19 - 21 độ C.

Hoàng Phan