Từ ngày mai (23/10), phía đông Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội nhiệt độ thấp nhất giảm xuống còn 18-20 độ C. Với bản chất là lạnh khô, đợt không khí lạnh tăng cường này sẽ chỉ gây lạnh vào đêm về sáng sớm.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trên lục địa Trung Quốc có một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng sáng sớm ngày 23/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống miền Bắc, sau là các tỉnh bắc và trung Trung Bộ nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, nhiều mây, có mưa vài nơi. Khu vực phía tây Bắc Bộ do chịu tác động kết hợp với vùng hội tụ gió yếu trên cao nên có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Do ảnh hưởng không khí lạnh, thời tiết Hà Nội sẽ chuyển lạnh sâu hơn.

Không khí lạnh về khiến phía đông Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 18-20 độ C.

Vùng núi trong khoảng 14-16 độ C, phía tây Bắc Bộ phổ biến từ 20-22 độ C, vùng cao 15-17 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chuyển rét 11-13 độ C. Sa Pa (Lào Cai) khả năng giảm tới 10-12 độ C.

Vương Phi