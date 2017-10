Đến giờ, hẳn mọi người đều biết tin trung tướng Nga Valery Asapov và hai đại tá đã thiệt mạng trong một vụ tấn công nhắm mục tiêu rất chính xác bằng súng cối. Giống như trường hợp của đơn vị quân cảnh Nga bị tấn công ở Hama trước đó, Nga cáo buộc Mỹ đứng đằng sau vụ tấn công này. The Saker nhận định mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi Nga chính thức buộc tội Mỹ tích cực hợp tác với IS.

Nga đã chính thức buộc tội Mỹ hợp tác với IS (ảnh: Express)

Các đơn vị lực lượng đặc nhiệm Mỹ cho phép lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn di chuyển thoải mái qua hàng ngũ của IS. Không có sự chống đối từ các chiến binh IS, lực lượng SDF đang tiến quân dọc theo bờ trái sông Euphrates tới Deir ez-Zor.

Các hình ảnh chụp từ trên không vào ngày 8-12/9 bên trên các địa điểm của IS đã ghi lại cảnh rất nhiều xe Hummer của Mỹ đang sẵn sàng cho lực lượng đặc nhiệm Mỹ (SOF) sử dụng. Ảnh chụp cho thấy rõ ràng các đơn vị SOF của Mỹ đóng tại các đồn lũy nơi những phần tử khủng bố IS đang được triển khai. Thế nhưng vẫn không có bằng chứng gì về các cuộc tấn công, chiến đấu hay bất kỳ cuộc không kích nào của liên minh do Mỹ lãnh đạo nhằm đánh đuổi các chiến binh IS.

Mặc dù các đồn lũy của Mỹ nằm ở khu vực của IS, nhưng không có hoạt động tuần tra kiểm soát nào được tiến hành tại đó. Điều này cho thấy quân đội Mỹ cảm thấy an toàn trong các khu vực do IS kiểm soát.

Hình ảnh bản đồ và ảnh chụp từ trên không do phía Nga cung cấp về sự dính líu của Mỹ đối với phiến quân khủng bố IS (ảnh: Unz Review)

Tất cả những điều này chỉ ra rằng Lầu Năm Góc giờ đây dường như đã quyết định tấn công trực tiếp các lực lượng của Nga, dù không chính thức.

Thứ nhất, cho đến nay rõ ràng kể cả "những kẻ khủng bố tốt" hay "những kẻ khủng bố xấu" đã thất bại trong cuộc nội chiến ở Syria. Nói đơn giản, Mỹ đã bị đánh bại, liên minh Syria, Nga, Iran và Hezbollah đã giành chiến thắng, còn người Israel thì đang khiếp sợ.

Thứ hai, kế hoạch sử dụng người Kurd như là lính bộ binh/bia đỡ đạn của Mỹ cũng đã thất bại. Rõ ràng người Kurd quá thông minh để có thể bị đẩy vào một vị trí thảm hại như vậy.

Thứ ba, kế hoạch B của Mỹ nhằm chia cắt Syria hiện đang bị đe dọa trực tiếp bởi những thắng lợi quân sự của chính quyền Syria.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Mỹ đã bị bẽ mặt và hiện đang nổi khùng trước chiến thắng của Nga ở Syria.

Vì thế theo một số nhà quan sát, Mỹ đã quyết định trực tiếp nhắm mũi nhọn vào các quân nhân Nga. Mỹ đang sử dụng khả năng trinh sát lợi hại kết hợp với lực lượng đặc nhiệm Mỹ trên mặt đất, ngoài ra còn bắt tay với những phần tử khủng bố để xác định mục tiêu và tấn công các quân nhân Nga.

Và rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên. Trước đó đã có bằng chứng rõ ràng về một bệnh viện của Nga gần Aleppo đã là mục tiêu bị tấn công bởi các phương tiện mà phiến quân IS địa phương không hề có. Tuy nhiên lần này, Mỹ thậm chí còn không muốn che giấu.

Trên thực tế, người Nga có rất nhiều cách để đáp trả. The Saker đã viết về vấn đề này trong bài báo "Sử dụng khả năng phủ nhận hợp lý chống lại một kẻ thù nói dối có hệ thống". Nếu Bộ chỉ huy trung ương Mỹ thật sự tin rằng tất cả tướng lĩnh Mỹ đều an toàn và không thể bị tấn công, thì họ đã hoàn toàn sai lầm. Không giống như người Nga, các tướng Mỹ phần lớn là những người không thích rủi ro và khó có thể đến Syria. Nhưng ai nói rằng Nga sẽ không trả đũa ở Syria? Hoặc Nga sẽ phải sử dụng các lực lượng của Nga để trả đũa.

Nga có các đơn vị đặc nhiệm được huấn luyện để ám sát các mục tiêu giá trị cao ở các nước thù địch, nhưng điều đó không có nghĩa là Nga sẽ quyết định sử dụng lực lượng này. Tai nạn có thể xảy ra ở bất cứ đâu, nhất là những con đường nổi tiếng nguy hiểm ở Trung Đông. Tại sao The Saker lại đề cập đến điều này? Bởi tác giả muốn minh hoạ cho người đọc thấy Nga có nhiều lựa chọn mà không cần phải công khai gây chiến.

Tất nhiên, phía Nga có thể đơn giản chỉ cần bắn một loạt tên lửa hành trình Kalibr vào bất kỳ vị trí nào của IS trong bức ảnh ở trên và sau đó thốt lên: "Trời ạ, anh đã có nhân viên dính líu với khủng bố Al-Qaeda? Thật không? Chúng tôi không biết, không biết gì hết". Syria cũng có một kho vũ khí khá mạnh gồm các tên lửa đạn đạo chiến thuật. Người Syria có thể bắn nhầm vào bất cứ vị trí nào của IS và Mỹ, rồi biểu lộ sự kinh ngạc khi có mặt quân đội Mỹ ở giữa lực lượng khủng bố.

Cường kích Su-34 tối tân của Nga tham chiến tại Syria

Chiến hạm Nga khai hỏa phóng tên lửa hành trình Kalibr tấn công mục tiêu tại Syria

Trong quá khứ, Hezbollah thậm chí đã bắt giữ binh lính Israel trong những cuộc đột kích xuyên biên giới và bây giờ họ có thể quyết định bắt một số lính đặc nhiệm của Mỹ. Và đừng quên rằng người Iran chưa từng có một cơ hội vàng như vậy để động đến các quân nhân Mỹ trong suốt nhiều năm qua.

Tình hình của lực lượng Mỹ ở Syria có 3 điểm yếu lớn. Thứ nhất, lực lượng Mỹ ở Syria quá nhỏ để tạo nên sự khác biệt, nhưng đủ lớn để đại diện cho một mục tiêu béo bở. Thứ hai, tất cả binh sĩ ở chiến trường Syria đều đang chống lại Mỹ (gồm quân đội Syria, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Hezbollah và Nga). Cuối cùng, hai đồng minh thực sự của Mỹ trong khu vực là Israel và Ả-rập Xê-út lại sợ hãi đưa quân đến chiến trường.

Theo The Saker, điểm mấu chốt là nếu Mỹ nghĩ rằng Nga và đồng minh không có lựa chọn, thì Mỹ đã hết sức sai lầm. Mỹ cũng nên nghiêm túc xem xét hậu quả khi để SOF hoạt động ở các vị trí tiếp theo. Người Syria đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách và đây không phải là thời điểm tốt nhất để Mỹ săn lùng các quân nhân Nga.

Cho đến nay, người Nga chỉ hạn chế ở việc phản đối và biểu lộ sự phẫn nộ đối với các hành động của Mỹ. Nhưng đây rõ ràng không phải là một chiến lược hiệu quả. Nga hình như không nhận ra rằng có rất ít người quan tâm và càng phàn nàn thì những lời cảnh báo của Nga càng ít được tin tưởng. The Saker nhấn mạnh đây không phải là cách tiếp cận bền vững và người Nga sẽ "phải làm gì đó”.

Theo Unz, mọi chuyện có thể trở nên rất nguy hiểm, rất nhanh và rất sớm.

Hồng Nhung