Được sự ủng hộ của các đảng liên minh nhỏ hơn, bà Jacinda Ardern (ảnh), nữ chính trị gia chỉ mới 37 tuổi sẽ trở thành tân Thủ tướng của New Zealand, đồng thời là nữ Thủ tướng thứ ba của nước này cũng như nhà lãnh đạo trẻ nhất nước này trong hơn 15 năm qua.

Hôm qua 19-10, lãnh đạo đảng “New Zealand First Party” (NZF), ông Winston Peters đã tuyên bố ủng hộ đảng Lao động của bà Jacinda Ardern. Do đó, đảng Lao động có quyền thành lập một chính phủ liên minh gồm cả đảng NZF, đảng Xanh và chính phủ liên minh này của bà Ardern sẽ nắm tổng cộng 63 ghế trong tổng số 120 ghế trong Quốc hội nước này.

Trước đó, tháng 9-2017, trong chiến dịch tranh cử, bà Ardern đã giành nhiều lợi thế bởi các chính sách bà đưa ra nhằm vào đối tượng là thanh niên New Zealand trong các lĩnh vực trợ cấp, giáo dục, nhà ở và môi trường. Ngoài ra, liên minh đảng Lao động sẽ cắt giảm khoảng 30.000 người nhập cư, một chủ đề đang được đảng NZF đặc biệt quan tâm.

Bà Ardern sẽ kế nhiệm ông Bill English, người giữ chức Thủ tướng New Zealand hồi năm 2016, sau khi người tiền nhiệm John Key bất ngờ từ chức. Sau khi đắc cử, bà Ardern tuyên bố sẽ thành lập một chính phủ liên minh lâu dài, vững mạnh để phục vụ mọi người dân New Zealand và chính quyền mới sẽ tận dụng mọi cơ hội để xây dựng đất nước New Zealand có một xã hội công bằng, ngày càng phát triển hơn.

Nữ Thủ tướng Ardern là “một hiện tượng mới nổi” trên chính trường New Zealand, bởi bà mới chỉ lên nắm quyền lãnh đạo đảng Lao động chỉ chưa đầy 3 tháng. Hiện tượng này cũng được ví với làn sóng thay đổi lãnh đạo bằng những gương mặt còn rất trẻ ở nhiều quốc gia châu Âu như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và tân Thủ tướng Áo Sebastian Kurz.

Trần Biên (Theo Guardian/CNN)