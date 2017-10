Những bộ phim truyền cảm hứng chắc chắn sẽ giúp bạn xua tan nỗi sợ hãi đầy ám ảnh mang tên 'ngoại ngữ': ' English Vinglish', 'I Fine Thank You Love You', 'I Can Speak'.

Ngoại ngữ - nỗi ám ảnh kinh hoàng cho không ít những cô cậu học trò trong suốt những năm tháng “mài mông” trên ghế nhà trường. Mất gốc tiếng Anh từ nhỏ, không đủ tự tin giao tiếp hay độ tuổi đã quá cao để bắt đầu học một thứ ngôn ngữ mới,… có vô số lý do để chúng ta tự cho phép bản thân trì hoãn việc học tiếng Anh mọi lúc. Đừng lo lắng, những bộ phim đặc sắc dưới đây sẽ truyền cảm hứng giúp bạn thay đổi suy nghĩ và muốn bắt tay vào học tiếng Anh ngay lập tức!

1. English Vinglish (2012)

Ngoại ngữ luôn dành cho tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp hay giới tính, chỉ cần bạn có đủ niềm đam mê, nghị lực và quyết tâm theo đuổi - Đó là thông điệp mà English Vinglish (Tiếng Anh là chuyện nhỏ) dành tặng cho khán giả khi theo dõi bộ phim.

Trailer English Vinglish.

Chuyện phim xoay quanh nhân vật Shashi, một bà nội trợ luôn bị mặc cảm bởi vốn tiếng Anh ít ỏi khiến chồng và cô con gái nhỏ thường xuyên chế nhạo. Trong một chuyến đi thăm người chị gái, Shashi vô tình được truyền cảm hứng bởi người đồng khách và quyết tâm tới New York theo đuổi khóa học tiếng Anh đàm thoại cấp tốc kéo dài 4 tuần. Và lớp học tiếng Anh đó đã thực sự giúp cô thay đổi hoàn toàn cuộc sống cùng cái nhìn của những người xung quanh về chính bản thân mình.

English Vinglish mượn câu chuyện nhỏ của một người để phản ánh khát vọng lớn của rất nhiều người, với mơ ước được thành công và vươn tới những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Bên cạnh nội dung ý nghĩa, tác phẩm còn lôi cuốn người xem bởi những bài hát vui nhộn, lời thoại hài hước đặc trưng của phim Bollywood.

2. I Fine Thank You Love You (2015)

I Fine Thank You Love You là một bộ phim tình cảm hài của Thái Lan, với nội dung chính kể về cô giáo dạy gia sư tiếng Anh xinh đẹp Pleng cùng cậu học trò bất đắc dĩ Gym. Ban đầu, Pleng nhận làm gia sư cho bạn gái Gym - cô gái người Nhật sinh sống tại Thái, giúp cô xin được visa sang Mỹ làm việc. Thế nhưng cũng chính bởi nguyên do này mà cô đã quyết định chia tay người bạn trai Thái Lan, khiến Gym vô cùng tức giận và đổ lỗi cho Pleng.

Trailer I Fine Thank You And You.

Không phục lý do chia tay, Gym tìm cách ép buộc Pleng dạy tiếng Anh cho mình để sang Mỹ tìm lại người yêu. Từ lúc nhận làm gia sư tiếng Anh bất đắc dĩ, nhiều tình huống dở khóc dở cười bắt đầu xảy ra giữa Pleng, Gym và nhóm bạn của anh. Cô giáo xinh đẹp cùng lúc rơi vào lưới tình của chàng trai siêu lãng mạn Pruek và cậu học trò đặc biệt của mình. “I Fine…Thank You…Love You” - liệu lời tỏ tình ngây ngô không đúng ngữ pháp có giúp Gym vượt qua “chàng hoàng tử” Pruek để dành về trái tim người đẹp?

Bộ phim tình cảm lãng mạn và hài hước sẽ khiến bạn cảm thấy việc học tiếng Anh trở nên nhẹ nhàng và đáng yêu hơn bao giờ hết.

3. I Can Speak (2017)

Dạy tiếng Anh cho một cậu nhóc mất gốc vài năm đã khiến bạn cảm thấy khó khăn, vậy sẽ ra sao nếu như “học trò” của bạn lại là một ngoại già đã sắp tới tuổi gần đất xa trời? Đó là câu chuyện mà cậu nhân viên tiếp dân Min-jae vô tình gặp phải khi đối phó với “ngoại già tinh quái” Ok-Boon trong bộ phim điện ảnh Hàn Quốc I Can Speak.

Trailer I Can Speak.

Ok-boon (Na Moon-he thủ vai) - Bà già lắm chiêu được mệnh danh là “nỗi khiếp đảm” của phòng công dân bởi hàng ngàn đơn khiếu nại cho những sự việc lớn nhỏ xảy ra khắp khu phố. Trong một lần tình cờ, bà Ok-boon được chứng kiến khả năng bắn tiếng Anh trôi chảy của chàng “thanh niên nghiêm túc” Min-jae (do Lee Jae-hoon thủ vai) rồi nằng nặc bắt anh dạy cho thứ ngôn ngữ mới này.

Học tiếng Anh khi còn trẻ đã vô cùng khó khăn, cố gắng bắt đầu làm quen với thứ ngôn ngữ mới ấy ở tuổi già, trí nhớ giảm sút lại càng là điều không tưởng. Thế nhưng bà Ok-boon vẫn một mực kiên trì bám theo Min-jae ở từng buổi học. Để rồi sau một thời gian tiếp xúc và “giảng dạy” cho học trò đặc biệt của mình, Min-jae mới bất ngờ khám phá ra nguyên nhân đau lòng khiến bà Ok-boon theo đuổi môn ngoại ngữ đó đến cùng.

Đằng sau câu chuyện ngoại già quyết tâm học tiếng Anh là một câu chuyện đau lòng và vô cùng cảm động.

I Can Speak mang nội dung cuốn hút, các tình tiết hài hước, vui nhộn nhưng cũng ẩn chứa nhiều giá trị nhân văn cảm động. Phim hiện đang công chiếu tại hệ thống rạp cả nước, bắt đầu từ ngày 13/10.

Hãy xem qua những bộ phim này để thấy rằng, nhiều người dù đã lớn tuổi, thậm chí khi đã là “bà ngoại” thì họ vẫn cố gắng học tiếng Anh. Còn bạn thì sao nào?

Ngọc Trang