Khách để quên bọc tiền 320 triệu đồng, Vũ Huy Cảng (22 tuổi, sinh viên năm cuối ĐH Điện Lực, Hà Nội) đã quyết định mang ra đồn công an trình báo trả lại cho chủ để quên.

Hai ngày qua, mạng xã hội facebook lan truyền hình ảnh một chàng trai trẻ bên nhiều xấp tiền 500 nghìn với những dòng chữ: “It’s not mine (không phải của tôi). Số tiền này có thể làm thay đổi cuộc sống của mình nhưng nó cũng làm cho người mất tiền đi theo 1 chiều hướng khác nên trả lại họ là điều phải làm”.

Hình ảnh Cảng nhặt được 320 triệu trả lại người đánh mất gây xôn xao mạng xã hội.

Ngay sau khi thông tin được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của nhiều cộng đồng mạng. Rất nhiều người đã ủng hộ hành động trung thực, thật thà của chàng trai. Theo tìm hiểu, xấp tiền 500 nghìn tổng cộng là 320 triệu đồng đã được trả lại cho người mất.

Được biết, chàng trai trả lại tiền cho người bỏ quên là Vũ Huy Cảng (22 tuổi, quê ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định). Hiện, Cảng đang là sinh viên năm cuối Khoa Công nghệ Cơ khí trường Đại học Điện Lực, Hà Nội.

Cảng cho biết, ngày 20/10, anh có đi chạy thêm xe ôm và chở một vị khách nam giới đi từ cầu Vĩnh Tuy về đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Trong quá trình di chuyển, vị khách này có đứng lại rút tiền rồi để nhờ vào cốp xe của Cảng cho an toàn.

“Khi tới địa chỉ trên, khách trả tiền xe đàng hoàng cho tôi. Tuy nhiên, cả hai đều vô tình quên đi cái túi đựng tiền để trong cốp xe máy”, Cảng nói.

Buổi chiều trở về, Cảng mở cốp xe mới nhớ ra bọc đồ khách để quên. Mở ra kiểm tra Cảng phát hiện nhiều cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng và 200.000 đồng. Chàng sinh viên nhớ lại sự việc và đi tìm người để quên cả chiều tối nhưng không thấy. Sau đó, Cảng đã đến cơ quan công an phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP.Hà Nội báo cáo sự việc.

Bọc tiền khách để quên trong cốp xe của Cảng.

Cảng thật thà cho biết, lúc thấy số tiền đó, bản thân cũng le lói một chút ý nghĩ nó là của riêng mình. Tuy nhiên, ý nghĩ đấy sớm dập tắt khi nghĩ đến vị khách đang khổ sở vì mất số tiền lờn nên cậu đem trả lại.

Được biết, Cảng sinh ra trong gia đình có 4 anh em, bố mẹ đều là nông dân. Trong thời gian theo học ở Hà Nội, do có phương tiên nên tranh thủ lúc rảnh rỗi ngoài giờ học, Cảng đi làm thêm để không phụ thuộc nhiều vào bố mẹ ở quê.

Cảng vui vì hạnh động của mình.

“Điều em vui nhất chính là lúc chủ nhân thực sự đã nhận lại được số tiền kia. Em cũng mừng cho họ và họ cũng cảm ơn em”, Huy Cảng xúc động nói.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 23/10, trung tá Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Công an phường Quang Trung cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận thông tin và số tiền 320 triệu đồng tiền mặt do bạn Vũ Huy Cảng (SN 1995, hiện đang là sinh viên năm cuối ĐH Điện lực) tới giao nộp do khách để quên trên xe máy của mình.

Sau khi nhận số tiền từ Cảng, đại diện công an phường đã đi xác minh và cuối cùng tìm được chủ nhân thật sự và giao nhận vào rạng sáng ngày 21/10.

“Cảng là người có tinh thần trách nhiệm, không tham lam. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, phải đi làm thêm nhưng khi nhặt được số tiền không phải của mình, cậu đã sẵn sàng trả lại”, lãnh đạo công an phường Quang Trung chia sẻ.

Định Nguyễn