Bất ngờ kiểm tra hành chính một khách sạn ở Q. Gò Vấp, cơ quan công an phát hiện một khẩu súng cùng hàng trăm viên đạn được cất giấu hết sức tinh vi.

Ngày 16-10, Cơ quan CSĐT Công an Q. Gò Vấp vẫn đang tạm giữ đối tượng Đào Huy Hoàng (SN 1993, quê Quảng Nam) để điều tra về hành vi tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép.

Nam nhân viên khách sạn thủ súng đạn nói để phòng thân - Ảnh: Minh họa

Trước đó vào rạng sáng ngày 15-10, công an phường 7, Q. Gò Vấp bất ngờ kiểm tra hành chính khách sạn A.T nằm trên đường Phan Văn Trị (P.7, Q. Gò Vấp) thì bất ngờ phát hiện một khẩu súng ngắn kim loại màu đen, 182 viên đạn và 1 hộp đựng súng bằng nhựa. Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện 1 bộ quân hàm quân đội cấp bậc trung úy, 1 bảng tên quân đội...

Qua điều tra, cơ quan công an được biết toàn bộ số đồ trên là của Đào Huy Hoàng, nhân viên của khách sạn trên nên tiến hành bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Theo nguồn tin của chúng tôi, bước đầu đối tượng này thừa nhận mua những đồ vật trên qua mạng để phòng thân.

Hiện cơ quan công an Q. Gò vấp đã gửi khẩu súng trên đi giám định để có cơ sở xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Thanh Minh